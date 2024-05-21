AKINCI İHA’nın gurur verici İran başarısı

Bayraktar Akıncı İHA'nın İran'a hizmeti başarı, dönüşü muhteşem oldu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ni taşıyan helikopterin yerini Türk AKINCI İHA tespit etti. İran kaybolan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti.

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile gece hareket eden AKINCI İHA VE GECE GÖRÜŞLÜ Türk Hava Kuvvetleri'nin helikopteri gurur verici bir başarıya imza attı. Bayraktar AKINCI İHA sisler arasından tespit ettiği MERHUM Cumhurbaşkanı Reisi'nin dağa düşen helikopterinin koordinatlarını verdi. İran kurtarma verilen koordınatlara giderek kayıp helikopteri buldu. Ne yazık ki, dağa çarpan helikopter parçalanmış, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında Dışişleri Bakanı, yüksek düzeyli yöneticiler yanmış vaziyette bulundu. Başkan Erdoğan'ın gönderdiği BAYRAKTAR AKINCI İHA, gece yarısı İran'a geçtiği sırada, İran'ın bölgedeki 73 timi olumsuz hava şartları dolayısıyla çalışmalarını yavaşlatmıştı. AKINCI İHA helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit etti. Helikopterin yerini Türk Akıncı'nın bulması, İran ve dünya basınında manşetlere çıktı.

AKINCI İHA - TİHA

Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin tespit çalışmalarını başarıyla tamamlayan Akıncı İHA, Türkiye'ye dönüşünde Van Gölü üzerinde Türk bayrağı çizdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da bir mesaj yayınladı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." İran makamlarına önemli bir bilgi sağlayan İHA, bu görevini başarıyla tamamlayarak ülkesine döndü ve Van Gölü üzerinde gerçekleştirdiği uçuşla Türk bayrağını çizerek, hem görevini başarıyla tamamlamanın hem de yurda dönmenin gururunu simgelemiş oldu.

DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN GURURUMUZ

Türkiye'nin bu alandaki en önemli projelerinden biri olan İHA VE TİHA son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir.

Akıncı TİHA, gelişmiş özellikleri ve teknik donanımı ile benzerlerinden ayrılmaktadır.

İşte, Akıncı TİHA'nın bazı dikkat çekici özellikleri:

1- Taşıma Kapasitesi: Akıncı TİHA, toplamda 1.350 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Bu yük kapasitesi, farklı görev yüklerini (silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif ve gözetleme ekipmanları) taşıyabilmesine olanak tanır.

2- Havada Kalış Süresi: Akıncı, 24 saatten daha fazla süre havada kalabilme yeteneğine sahiptir. Bu, uzun süreli operasyonlarda büyük bir avantaj sağlar.

3- Yüksek İrtifa Performansı: 40.000 feet (yaklaşık 12.200 metre) irtifaya kadar çıkabilen Akıncı, yüksek irtifa avantajını kullanarak daha geniş bir alanda gözetleme ve keşif yapabilir.

4- Gelişmiş Radar ve Sensörler: AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) radar, çoklu spektral algılayıcılar ve elektrooptik/ kızılötesi kamera sistemleri gibi ileri teknoloji sensörlerle donatılmıştır.

5.-Silah Sistemleri ve Mühimmat: Akıncı TİHA, çeşitli mühimmat türlerini taşıyabilme kabiliyetine sahiptir.

Bunlar arasında MK-82, MK-83 ve MK-84 genel maksat bombaları, güdümsüz roketler ve akıllı mühimmatlar yer alır.

6- Otonom Uçuş ve Görev Sistemleri: Akıncı, tamamen otonom kalkış, iniş ve seyir yeteneklerine sahiptir. Bu özellik, insan hatasını minimuma indirir ve operasyonel performansı artırır.

Akıncı TİHA'nın başlıca kullanım alanları:

1- Askeri Operasyonlar: Akıncı TİHA, öncelikle askeri operasyonlarda kullanılır.

Keşif, gözetleme, hedef belirleme, hava saldırısı ve elektronik harp gibi çeşitli askeri görevlerde etkin bir şekilde rol alır.

2- Terörle Mücadele: Terörle mücadelede önemli bir araç olan Akıncı, yüksek irtifa ve uzun havada kalış süresi ile terörist unsurların tespitinde ve imha edilmesinde kullanılır.

3- Sınır Güvenliği: Türkiye'nin sınır güvenliği operasyonlarında, hem karadan hem de denizden gelen tehditleri tespit etmek ve caydırıcı önlemler almak için Akıncı TİHA'dan faydalanılır.

4- Doğal Afetler ve İnsani Yardım: Doğal afet durumlarında, arama ve kurtarma operasyonları, hasar tespiti ve insani yardım materyallerinin taşınması gibi görevlerde kullanılabilir.

5- Deniz Gözetimi ve Kıyı Koruma: Deniz gözetimi, kaçakçılık ve insan ticareti ile mücadele gibi kıyı koruma operasyonlarında da etkili bir şekilde görev yapar.

SONUÇ Türkiye'nin kar deşlerimiz Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde, Libya'da, Irak ve Suriye'de Derin ABD aparatı PKK-YPG'yi toprağa gömen AKINCI TİHA'yı imal eden Selçuk Bayraktar'ı alnından öpüyorum. Türkiye'nin savunma sanayinde bir marka haline gelen Akıncı İHA-TİHA çeşitli ülkelere ihraç edilerek uluslararası alanda da kendini kanıtladı.

Gelecekte bu insansız hava aracının daha ileri teknolojilerle donatılması ve yeni versiyonlarının çıkarılması planlanmaktadır. Bu bağlamda, Akıncı TİHA'nın hem Türkiye'nin savunma kapasiteleri açısından hem de küresel savunma sanayinde önemli bir yer tutmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Akıncı IHA-TİHA, sahip olduğu ileri teknolojik özellikler ve geniş kullanım alanları ile Türkiye'nin savunma kabiliyetini artıran önemli bir projedir. Hem askeri hem de sivil alanlarda sunduğu avantajlar ve sağladığı operasyonel başarılar, gelecekte de bu aracın önemini artıracaktır. Akıncı TİHA'nın, ülkemizin güvenliği ve savunma sanayinin gelişimi için büyük katkılar sağlamaya devam edeceği kesindir.