Reisi’nin öldüğü kazada enkazı AKINCI tespit etti

Türkiye, arama kurtarma alanındaki tecrübesini, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin bulunmasında oynadığı kritik rolle bir kez daha kanıtladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin düşmesi sonrasında Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek istendi. İran Dışişleri Bakanlığı Türk Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek, olumsuz hava koşulları ve gece görüş şartlarında helikopter enkazını tespit etmek üzere destek talep etti.

İRAN'LA PAYLAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı, 20:00'da İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirdi. Derhal bir helikopter Diyarbakır'dan Van'a hareket etti. Görevlendirilen AKINCI İHA 7 saat 15 dakikada görevi tamamlayarak yurda döndü. İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, Millî Savunma Bakanlığı tarafından 22:20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı. Kötü hava şartları nedeniyle; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği İran tarafına iletildi.

ENKAZI TESPİT ETTİ

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA 23:30'da Batman'dan havalanarak 00.45'te bölgeye ulaştı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02:36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı. Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı. Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06:45'de Türkiye hava sahasına geri döndü. AKINCI'nın yurda döndükten sonra Van Gölü üzerinde güzergahı ile "Ayyıldız" çizmesi de takdir topladı. Dünyanın yakından takip ettiği çalışmalarda AKINCI'nın her anı Flightradar uygulaması üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip edildi. AKINCI bu görevi esnasında Dünyada en çok takip edilen hava aracı oldu. AKINCI'nın tek seferde azami 400 kilometrekarelik alanı termal kamera vasıtasıyla tarayabilme yeteneğine sahip olduğu değerlendiriliyor. Zorlu hava şartlarında görevini yapabilen AKINCI uydudan da kontrol edilebiliyor.

Yaşananlar tesadüf mü?

SON dönemde Azerbaycan ile ilişkilerini geliştiren veya ziyaretlerde bulunan liderlerin suikaste uğraması, helikopterinin düşmesi ve tehditler alması dikkat çekici bulundu. İran'ı sarsan olayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baraj açılışı yapmasının ardından gerçekleşti. Slovakya Başbakanı Robert Fico da, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaklaşık 1 hafta sonra suikaste uğradı. Fico'nun sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Geçtiğimiz aylarda Bakü'yü ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, savunma sanayiinde işbirliği yapılacağını dile getirmişti. Vucic, Slovak Başbakan Fico'ya yapılan suikastin ardından "Sıra sende" şeklinde ölüm tehditleri aldı.

İRAN, SUİKASTA İHTİMAL VERMİYOR

SİYASİ Analist Farshid Bagherian, İran devletinin Reisi'nin ölümüyle ilgili herhangi bir suikast iddiası üzerinde durmadığını, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle tayize mesajı yayımladı. "Reisi'nin bölge barışı için çabalarına şahidim" diyen Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadesini kullandı. Öta yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başsağlığı diledi.

MUHBİR GÖREVİ DEVRALACAK

İran'da Cumhurbaşkanlığı görevini cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Muhbir devralacak. Reisi'nin ölümünün ardından İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. Öte yandan Reisi'nin ölümünün ardından İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edildi. İran İslam Cumhuriyeti anayasası, cumhurbaşkanının hastalık, ölüm ya da parlamento tarafından azledilip görevden alınması gibi nedenlerle görevlerini yerine getiremediği durumlar için basit bir çözüm sunuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ülke işlerini yürütmek; parlamento ve yargı başkanlarıyla birlikte en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçimini yapmakla yükümlü. Bu da İran'daki tüm devlet meselelerinde son söze sahip olan dini liderin onayıyla gerçekleşebiliyor.