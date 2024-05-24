Aliyev - Reisi görüşmesinde ‘Zengezur’ şifresi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi/düşürülmesi çok ama çok dikkat çekiyor.

Bu bir kaza mı? Kaza süsü verilen sabotaj, suikast mı?

Hava koşulları olumsuzken neden helikopter kaldırıldı?

Çok önemli isimler neden aynı helikopterde?

Helikopterin yaşına, gece uçmaya elverişli olmamasına rağmen uçuşun gerçekleştirilmesinin nedeni ne? Soruların cevabı yok. Lakin, Güney Kafkasya jeopolitiğinin kaderini etkileyecek Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin buluşmasından sonra helikopterin düşmesi/ düşürülmesi dikkat çekici.

Aliyev ile Reisi'nin görüşme yaptıkları, özellikle ZENGEZUR KORİDORU'nu konuştukları medyaya sızdı.

ANALİZ EDİLMELİ

Reisi'nin Zengezur Koridoru ile ilgili POZİTİF tavra geçtiği konuşuluyor. Böyle bir gelişme, Güney Kafkasya jeopolitiği açısından hayati bir gelişme. Türkiye'nin direkt Azerbaycan'a ve oradan TÜRK DEVLETLERİNE bağlanmasında İran'ın olumlu yaklaşıma geçmesi, tarihi bir olayın gelişmesi demek. Türkiye - Azerbaycan - İran'ın beraberliği Küresel Güçlerin, GRAND PROJELERİ'ni bozacak özellikte. Reisi'nin helikopterinin düşmesi düşürülmesinin arka planının dikkatle okunması gerektiriyor. Ocak ayında Ankara'ya gelen Reisi'nin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüşmesi sonrası Türkiye-İran ilişkileri eskisine göre daha olumlu bir noktaya taşındı. Başkan Erdoğan Azerbaycan lideri Aliyev'le bir çok defa görüştü. 19 Mayıs'ta, Reisi ve Aliyev, Hudaferin Barajı'nın açılışı için bir araya geldi.

BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasının şifreleri: "İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti.

İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu.

İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır.

Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim." Reisi'nin konuşması da çok dikkat çekici: "Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." Aliyev ve Reisi'nin başbaşa görüşmesinde Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın yumuşama sürecinin odağında 'Zengezur Koridoru' bulunuyor. Koridor Derin Amerika-İngiltere-Fransa'da rahatsızlık yaratıyor. İran'ın değişecek ZENGEZUR'A OLUMLU tavrı sonrası Reisi'nin yaşadığı kazanın 'suikast' olma ihtimali çok yüksek... Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Türkıye Kafkasya-Asya Türk Devletleri ile kesintisiz şekilde Orta Asya ve Avrupa arasında Hazar ve Türkiye üzerinden geçecek bir güzergah hayata geçirilmiş olacak. Zengezur, Türk Dünyası'nın parlayan yıldızı olma potansiyeline sahip. Karmaşık denklemin en önemli tarafları;

Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Rusya.

Zengezur'un açılması, Güney Kafkasya'da bölge ülkelerinin aralarında ve diğer coğrafyalarla bağlantı kurmasını kolaylaştıracak, refahın artmasına paralel olarak gerginliklerin yerini yeni iş ilişkileri alacak Tarihi Türk yurdu olan bu coğrafyanın parlayan yıldız haline getirilmesi bölgede zenginliğin, refahın ve işbirliklerinin geliştirilmesiyle doğrudan bağlantılı...

SONUÇ

Yeni dünya düzeni kurulurken, Koridor Savaşları da tırmanış gösteriyor. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, oradan Kuzey Afrika ve Balkanlar'a uzanan koridorda ise Türkiye'nin önemli avantajları, imkan ve kabiliyetleri söz konusu. Kimi ülkelerin Türkiye'yi oyun dışı bırakmaya yönelik hamleleri ise başarısız olmaya mahkum. Çünkü, Türkiye'nin sahip olacağı kapasite ve kabiliyetlere pek çok ülkenin ulaşması mümkün olmayacak.

Başkan Erdoğan - Türkiye'nin Irak'la beraber BASRAOVAKÖY KORİDORU'NU DA, 21. YÜZYILDA TÜRKİYEMİZİ YILDIZ ÜLKE YAPACAĞINI DA DİKKATLE TAKİP ETMEMIZ GEREKİYOR.