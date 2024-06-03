Üç katlı bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 3 katlı bina dün sabah 08.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binada yaşayanlardan bazıları kendi çabaları ile enkazdan çıkarken, bazı yaralılar ise olay yerindeki arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev ise hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül de olay sonrasında çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi.

'SÜREÇ DEVAM EDECEK'

İstanbul Valiliği'nden enkaz altındakilerin sayısı ve son durum ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. İncelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül ise binayla ilgili, "1988 yapımı. Çökme nedeniyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. Adli ve idari süreç zaten devam edecek bundan sonraki süreçte" diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de olayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Özhaseki'nin paylaşımında, "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" bilgilerine yer verildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ise taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde binanın girişinde bulunan restoran sahibi kadın Ö.A.D. de gözaltına alındı.

"İZMİR'E DERS OLMALI"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'daki bina çökmesi sonrası İzmir'de de çok sayıda binanın sıkıntılı olduğunu belirtti. Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Sözbilir "Istanbul Küçükçekmece'de durup dururken çöken bina yapı stoğumuzun ne kadar zayıf olduğunu göstermesi bakımından çok anlamlı bir örnek. Yaşanan elim olayı deprem tehlikesi açısından değerlendirdigimizde, bu gibi binaların İstanbul'a yakın herhangi bir fayın 5 büyüklüğüne varan bir deprem ürettiğinde de yıkılabileceğini gösteriyor. Bireysel zenginlik yerine toplumsal zenginliği oluşturacak politikalara ciddi anlamda ihtiyaç bulunuyor. Yerinde kentsel dönüşüm veya deprem beklentisi olan illerde yeni rezerv alanları belirlenip güvenli yerlere nakli gerekiyor" dedi.