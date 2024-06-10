9’uncu Yargı Paketi Meclis’e sunuluyor

TBMM yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek. Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ayrıca TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündem konularını ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.