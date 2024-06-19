Netanyahu’nun sonu yaklaşıyor

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal bir takas anlaşmasının yapılması talebinde bulundu. İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartlarla hükümet aleyhine slogan attı.

HERZOG'A DA TEPKİ VAR

Batı Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı. Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs'ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti. Önceki gün başlayan protestolar, dün de yoğun katılımla devam etti.

Göstericiler, "Netanyahu istifa" diye slogan attı.

TOMA'LARLA MÜDAHALE

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle Batı Kudüs'te düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin bir kısmı dağılmaya başlarken, bir kısmı da Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki İsrail bayrakları ve pankartlarla Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi'nde (Azza Street) bulunan Netanyahu'nun konutu önüne gelen göstericiler burada ateş yaktı, hükümeti protesto etmeye devam etti. Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti, en az 5 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede yaşanan olayda yaralananlar da oldu.

ÖLÜ SAYISI 17'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, onlarca kişi de yaralandı. İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 256. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları ile Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Refah'a saldırılar düzenledi. Saldırılarda 17 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı. İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

3 BİN 500 ÇOCUK ÖLÜM TEHLİKESİNDE

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD'nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği aktarılarak, Gazze Şeridi'nin gittikçe açlığa sürüklendiği ifade edildi. Açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun girişi yasaklanan ürünlerden olan takviye edici gıda ve aşı yoksunluğu ile yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu bildirildi. Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik işlenen bir soykırım savaşı olduğunun altı çizilen açıklamada, işlenen bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edildi.