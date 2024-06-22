11 kişinin öldüğü anız faciasına soruşturma

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. İki ilde önceki akşam yaşanan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11'e çıkarken, 78 kişi de yaralandı.

YANGINDAN SONRA HORTUM

HAYATINI kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6. Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi.

Her iki bölgede de soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dün de anız yangınından etkilenen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.