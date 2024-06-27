Uluslararası ’Baron’ operasyonu

Bakan Yerlikaya, Türk polisinin katılımı ile İspanya'da gerçekleştirilen Argay Operasyonu'nda uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini, kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Emre Karaca' adıyla bilinen Kerim Dağlıoğlu ile 42 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

400'DEN FAZLA POLİS KATILDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 'Emre Karaca' adıyla bilinen Kerim Dağlıoğlu'nun lideri olduğu uluslararası uyuşturucu karteline yönelik İspanya'da Argay Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (EUROPOL) desteğinde yaklaşık 9 aydır devam eden soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri ortak çalıştı. 11 Haziran'da başlanan operasyona Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk emniyetinden 400'den fazla polis katıldı.

Operasyonda İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi toplam 42 şüpheli yakalanarak tutuklandı

ESRAR VE SİLAHLAR ELE GEÇTİ

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan baskın ve ev aramalarında örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi toplam 42 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araç ve suç geliri nakit para ele geçirildi. Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil, uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun; zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız" dedi.