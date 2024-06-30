İran’daki seçimde Türk aday Pezeşkiyan önde

İran'da önceki gün yapılan 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde katılım yüzde 40 oldu. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, düzenlediği basın toplantısında, seçime katılım oranını açıkladı. Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, katılımın yüzde 40 civarında gerçekleştiğini belirtti.

YÜZDE 43,5 OY ORANI

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrasında 1 yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusu yapan Mesud Pezeşkiyan, seçimlerde reformistlerin tek adayı olarak yarışıyor. Eski Cumhurbaşkanları Muhammed Hatemi ile Hasan Ruhani, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin açık desteğini alan Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında, ekonomi ile adalet konusundaki sorunları çözeceğinin vaadini verdi. İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 43,5 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 37,7 ile Said Celili takip ediyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmadığı için en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.