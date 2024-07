Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Teröre asla aman vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu, yeni bir sürecin başlangıcı olabilir" dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKMALI

Erdoğan, "Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzem. Sahada son zamanlarda sağlanan sükunet, akıllıca politikalar ve önyargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması, bir sorun. El birliği ile ayrımsız bir biçimde terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühim" diye konuştu.

PROVOKASYONA GEÇİT YOK

Suriye'deki provokasyona da değinen Erdoğan, "Olaylar başladıktan sonra Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Bey devreye girdi ve süratle bu olumsuz gelişmeleri hemen olumluya çevirdiler. Türkiye içinde de Kayseri'deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık. Bunların uzamasına müsaade etmeyiz" dedi. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na Türkiye'nin üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, 9 daimi üye olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok, bu, belki biraz zaman alır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde de zaman zaman PKK'ya karşı darbeler vuruluyor. Teröre aman vermeyiz. Gerek Irak'ta gerek Suriye'de bu adımları her an atarız. Güvenlik güçlerimizin eli tetikte. Tehdidin boyutuna göre de anlık kararları alıp uyguluyoruz. Son Irak seyahatimizde de bu yönde temaslarımız gerçekleşti. Açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir 'teröristan' kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" ifadelerini kullandı.

REZERVLERİMİZ ARTTI

Enflasyondaki düşüşü de değerlendiren Erdoğan, "Geçen sene 'dezenflasyon Mayıs sonra başlayacak' dedik. Haziran ayında yıllık bazda enflasyonda düşüş başladı ama temmuzda muhtemelen düşük 60'lı rakam olacak. Ağustosta yine düşük 50'li bir rakam olacak. Ve muhtemelen büyük ihtimalle eylül enflasyonu açıklandığında 50'nin bir tık altı olabilir. Brüt rezervimiz yaklaşık 145 milyar dolar. Eşi benzeri kolay görülmeyen bir iyileşme, bir güven var. Dolayısıyla dış denge bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek" şeklinde konuştu.

MERİH HEYECANINI BOZKURTLA GÖSTERDİ

A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işaretinin çok konuşulduğunu belirten Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. Bütün mesele cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik" dedi.