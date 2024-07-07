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Türkiye’den Gazze’deki soykırım için kritik adım

HABER MERKEZİ
Türkiye’den Gazze’deki soykırım için kritik adım
Gazze'de yaşanan büyük dram için Türkiye'den kritik bir adım daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör ek delil sunuldu. İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı. Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, "Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, 'Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var. Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir' dedik. Onlar da 'Sayı artabilir' dediler. Ek deliller sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor" dedi.
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