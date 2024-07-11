Başkan Erdoğan’dan Washington’da baş döndüren diplomasi trafiği! 2026 NATO Liderler Zirvesi Türkiye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'a geldi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Başkan Erdoğan, Washington'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ı fotoğraf çekiminin yapıldığı alanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden karşıladı.

Başkan Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında ilk sırada yer alması dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

DAYANIŞMA RUHU

Başkan Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN, MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Başkan Erdoğan daha sonra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de görüştü.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

NATO Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı. Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLARA ÇEVRİLDİ

Öte yandan, tüm dünya Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında vereceği mesajları merakla bekliyor. Dünya medyası, manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tutumunu mercek altına aldı.

Al Monitor, kritik NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kendine uygulanan silah ambargosuna ve bazı ittifak üyelerinin terör örgütü PKK'yla olan ilişkilerine odaklanacağını kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütü konusunda ABD, İngiltere ve Fransa ile anlaşmazlık yaşadığını kaydeden Al Monitor, zirvesinde Gazze işgalinin de masada olacağını yazdı.

İsrail işgalinin ilk günlerinden bu yana Türkiye'nin Gazze'yi her zaman bir numaraları gündem maddesi haline getirdiğini hatırlatan Al Monitor, İsrail işgalinin Türkiye tarafından bir kez daha masaya getirileceğini vurguladı.

ABD'li Washington Post gazetesi "Gazze, NATO zirvesinde odadaki fil" başlığıyla sunduğu analizde, dünyanın ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olsa da en az bir üyenin Gazze'yi gündeme taşıma niyetinde olduğuna yer verdi.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAK"

The New Arab "Erdoğan tarihi NATO zirvesinde Gazze'yi ele alıyor" başlıklı haberinde, Türk liderin ittifak liderlerine Orta Doğu'daki savaşı durdurmak için çağrıda bulunacağını kaydetti.

Amerikan New York Times gazetesi "Batı'nın yeni gözlüklere ihtiyacı var" başlıklı analizinde NATO üyelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ve savaşın en iyi şekilde nasıl biteceğine dair birlikte karar almalarının hayati olduğunu vurguladı.