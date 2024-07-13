ABD’de süpermarketler, ekmeğin yanında bulunan otomatlarla mühimmat satışına başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletlerinde yetişkinlerin günlük mutfak alışverişini yaparken marketlere yerleştirilen yapay zeka destekli otomatlardan silah mühimmatı da satın alabildiği ortaya çıktı.

Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) haberine göre, tartışmalara yol açan uygulama için American Rounds LLC silah şirketi, Alabama, Oklohama ve Teksas eyaletlerindeki sekiz süpermarkete 'mühimmat otomatı' yerleştirdi. Bu hafta içinde Kolorado'da bir süpermarkete daha mühimmat otomatı yerleştireceklerini açıklayan şirket, çok daha fazla otomat makinasının yolda olduğunu da duyurdu.

Yapay zeka destekli otomatlar, müşterilerin yaşlarını kontrol etmek için yüz ve kimlik taraması yapıyor. Ödeme yapabilmek için kimliklerinin taranmasına izin vermesi gereken müşteriler, büyük markalara ait av tüfeği fişeği ve tabanca mermisi satın alabiliyor. ABD yasalarına göre, 21 yaşın altındaki kişilere silah mühimmatı, 18 yaşın altındaki kişilere ise uzun namlulu silah mühimmatı satışı yasak.

NPR'a konuşan American Rounds LLC CEO'su Grant Magers, Kaliforniya'dan Florida'ya kadar uzanan kuşaktaki çok sayıda eyalette yer alan 200 civarındaki süpermarketten mühimmat otomatı siparişi aldıklarını söyledi. Magers, otomatların hepsinin kırsal alanlardaki süpermarketlere yerleştirildiğini, aksi takdirde avcıların büyük bir mağazadan mühimmat satın almak için bir saat veya daha fazla yol kat etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Ayrıca Magers, aldıkları geri bildirimlerin neredeyse yüzde 98'inin olumlu olduğunu belirterek, şirketin, otomatların konumlarına bağlı olarak her iki ila dört haftada bir yeniden stokladığını da sözlerine ekledi. Yalnızca 10 çalışanı olan Dallas merkezli şirket, ilk mühimmat otomatını Alabama eyaletinin Pell City şehrine geçtiğimiz yıl kasım ayında bir markete yerleştirmişti.

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan (ATF) NPR'ya yapılan açıklamada, mühimmat satmak için federal lisans gerekmediği belirtildi.

Mühimmat otomatları, ABD'de bireysel silahlanmaya karşı çok sayıda grup tarafından tepkiyle karşılanırken, Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown yaptığı açıklamada, süpermarketlerin otomatları kabul etmesinin müşterilerinin ve toplumun genelini riske attığını söyledi.