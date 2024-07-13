Şehidimizi on binler uğurladı: Mekanın cennet olsun şehidim

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit operasyonu sırasında hain ve bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen El Yapımı Patlayacı'nın (EYP) infilak etmesiyle birlikte 26 yaşındaki İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay Şehit olurken, bir askerimizde yaralandı. Şehidin Sakarya'da yaşayan ailesine acı haberi dün askeri yetkililer verdi. Aldığı acı haberle sarsılan şehit babası Mehmet Talay, "Ben de Kürdüm. İmansızoğlu imansızlar. Allah hepinizin belasını versin" diye feryat etti.

Şehit Talay için ilk tören Şırnak'ta bulunan 23'ncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilen şehit Talay katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Şehit Talay'ın cenazesi hava yoluyla Sakarya'ya uğurlandı. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na naaşı gelen şehidi ailesi protokol, belediye başkanları ve askerler karşıladı. Şehit Talay daha sonra karayolu ile sabaha karşı Adapazarı'na getirildi.

Şehit Talay'ın naaşı Adapazarı Güneşler Mahallesi'ndeki baba ocağına son kez ve helallik için geldi. Şehidin evine akın eden Sakaryalılar ve ailesinden alınan helallik sonrasında Şehit Talay son yolculuğuna uğurlanmak üzere Güneşler Merkez Camii'ne getirildi. Türk Bayrağı'na sarılı şehidin tabutuna anne Gülseren Talay, baba Mehmet Talay, kız kardeşleri Zernişan ile Songül Talay ile Şehit yakınları sarılarak gözyaşları döktü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, milletvekilleri, protokol ve sivil toplum kuruluşları ile on binlerce Sakaryalının buluştuğu cami bahçesinde Talay ailesi taziyeleri kabul etti.

Güneşler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehit Talay'ın naaşı top arabasına kondu. Bir süre top arabasında tekbirlerle ilerleyen cenaze kortejindeki baba Mehmet Talay'a Vali Karadeniz ile Başkan Alemdar eşlik etti. Şehit Talay tekbir ve dualarla Güneşler Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

2 kız kardeşi olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın bir süredir nişanlanmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.