‘15 Temmuz sonrası kritik adımlar attık’

Milli Savunma Üniversitesi, 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6'ncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bugün 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Her birinize ayrı ayrı kutluyor, Allah başarılarınızı daim eylesin diyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Evlatlarımız her açıdan en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor. Bütün bunlara ilave olarak üniversitemiz sivil - askeri iş birliği noktasında da çok başarılı bir örnek teşkil ediyor. Bugüne kadar üniversite idaremize gereken her türlü desteği verdik. Eğitim faaliyetleriyle stratejik, bilimsel ve kültürel sahada attığı adımlarla her zaman üniversitemizin yanında olduk. Rabbim bahtımızı açık etsin diyorum."

'BU KAN DERYASI DURMALI'

Ccoğrafi bakımdan, stratejik avantajlar sunduğu kadar tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getiren bir konumda yer aldığımızı anlatan Başkan Erdoğan, "İnsanlığın gündemini meşgul eden, hemen her kriz ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki buçuk yılını geride bırakmak üzere. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görülmüyor. Türkiye olarak savaş tüccarları dışında kimseye bir faydası olmayan ve ikili komşumuza da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

"NATO'DA ÇOK NET İFADE ETTİK"

Başkan Erdoğan, "Gazze'deki katliamı atlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "16 bini çocuk, 40 bine yakın masum Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin masum insan yaralandı. İsrail'in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıları sebebiyle Gazze'nin neredeyse dörtte üçü enkaz yığınına dönüştü. Savaş hukukuna dair hiçbir ilke, kural ve kırmızı çizgi dikkate alınmadı. Hatta kasıtlı olarak çiğnendi. Şunu bir defa açık açık söylemek lazım. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Devletin güvenliğini sağlama mücadelesi değildir. Meşru müdafaa değildir. Gazze'de şahit olduğumuz soykırımıdır. Bu gerçekten hareketle zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken Gazze'de kalıcı barışa giden yolun açılması için de yoğun çaba harcıyoruz. Bunun için İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO zirvesinde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. NATO'nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını her görüşmemizde vurguladık."

'ÖRGÜT KAPANA SIKIŞMIŞ DURUMDA'

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Terörle mücadele çok önemli başarılara imza attık hudutlarımızda terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz."

'SIZDIĞI KURUMLARIMIZI ARINDIRDIK'

FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumların büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "10 bin 468'i ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi. Yeni eğitim siteminde eğitim tabana yayıldı. 2018'den bu güne 3123 subay kurmaylık eğitimi aldı. Asla rehavete kapılmadan FETÖ'ye mücadelemizi sürdüreceğiz. Azami hassasiyet gösteriyoruz. Kahraman ordumuzu vesayetçi heveslere müsaade etmeyiz. Türkiye'nin bahtının açık olduğunu görüyoruz. Milletçe birlik beraberliğimize sahip çıkalım" dedi.