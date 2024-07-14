Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar

Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika haberine kilitlendi. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüde konuşma yaptığı sırada suikast düzenlendi. Tam 7 el silah sesine benzer patlamaların ardından kanlar içerisinde kalan Donald Trump, korumaları tarafından zırhlı aracı getirildi. Sağ kulağından yaralanan Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden da saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın mitingindeki silahlı saldırıyla ilgili bilgilendirildim. İyi durumda olduğu için şükrediyorum. Kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum. Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için millet olarak birlik olmalıyız" ifadelerine yer verdi

SALDIRGAN DAHİL 2 KİŞİ ÖLDÜ

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi. Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü" dedi.

Olay yerindeki bir izleyicinin öldüğünü doğrulayabileceğini ve konuya dair kendisine aktarılanlardan daha fazlasını bilmediğini vurgulayan Goldinger, "Durumu ciddi olan ve hastaneye kaldırılan ikinci biri var. Saldırgan hayatını kaybetti" bilgilerine yer verdi.

İŞTE SALDIRGANIN KİMLİĞİ!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı. FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı. Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlendi.

İŞTE SALDIRI SONRASI İLK GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan Donald Trump, Pensilvanya'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Silahlı saldırıya uğrayan Trump taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ DUYURULDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı saldırının failinin kimliği duyuruldu.

Açıklamada, silahlı saldırganın "Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

FBI, SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı.

FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.

BIDEN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ!

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump'a yönelik saldırıdan sonra X üzerinden paylaşım yaptı.

Blinken, Trump'ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü aktarırken, eski Başkan'ın güvende olmasından dolayı "minnettar" olduğunu kaydetti.

"Biden'ın dediği gibi ABD'de siyasal şiddete yer yok" ifadesini kullanan Blinken, herkesin bu olayı kınaması gerektiğini belirtti.

Austin de paylaşımında, Savunma Bakanlığının "demokrasilerinde kesinlikle yeri olmayan bu şiddeti" kınadığını dile getirirken, "ABD'de farklılıklarımızı bu şekilde çözmeyiz." sözlerini sarf etti.

Trump'ın güvende olduğuna dair haberlerin kendini rahatlattığını kaydeden Austin, eski Başkan, ailesi ve "bu korkunç olaydan" etkilenen herkes için dua ettiğini vurguladı.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yönelik saldırı hakkında "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini bildirdi.

Johnson, "ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı var. Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu) diğer ilgili yetkililerin en kısa zamanda komitelerimiz önünde bir duruşmaya katılmalarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.