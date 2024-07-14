Güvenli dedi alçakça vurdu

İsrail vahşetini sürdürüyor. Dün, Gazze'deki Han Yunus kentinin El Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı (PRCS) yaralanan 102 kişinin hastanelere nakledildiğini duyurdu.

CAMİYİ DE HEDEF ALDI

İSRAİL, daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze'deki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, saldırıda en az 71 kişinin hayatını kaybettiği, 289 kişinin yaralandığı açıkladı. PRCS bölgedeki yaralı ve ölüleri hastanelere naklettiklerini belirterek, "PRCS'nin ambulans ekipleri, İsrail işgalinin Muwasi Khan Yunis'teki bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş çadırları hedef almasının ardından 102 yaralı ve 23 ölüyü hastaneye nakletti" denildi. İsrail Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ise 10 kişi öldü 20 kişi yaralandı. Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camii'ni hedef aldığını söyledi. Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI 38 BİN 443'E ÇIKTI

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 443'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

YÜZER LİMAN TAMAMEN KALDIRACAK

ABD yönetimi tarafından Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan ve "olumsuz hava koşulları" gerekçe gösterilerek sökülen yüzer liman, tamamen kaldırılacak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer limana artık ihtiyaç duyulmadığı için tamamen kaldırılacağını söyledi. Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum" ifadesini kullandı.

BAŞARISIZ OLDU

Sullivan, Gazze'deki sorunun "artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak" olduğunu savunarak, "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, bu yardımları içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu" diye konuştu. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın "teknik ve hava ile ilgili sorunlar" nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve "bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını" duyurmuştu.