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Erdoğan'a Büyükelçilerden güven mektubu

HABER MERKEZİ
Erdoğan’a Büyükelçilerden güven mektubu
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün programı kapsamında, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan, daha sonra dört ülkenin büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti.
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