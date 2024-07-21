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Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi

Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basketbol maçı yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

FARK ATTILAR

Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti. Fotoğrafta ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

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