Başkan Erdoğan’ın Ortadoğu’da dengeleri değiştiren hamleleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel bir satranç ustası.

Yeni Dünya Düzeni kurgulamaları sırasında Türkiye'nin yakın coğrafyasında oynanan derin planları bozuyor, dengeleri değiştiren hamleleri ustalıkla yapabiliyor. Başkan Erdoğan'ın son olarak Suriye Devlet Başkanı Esat ile normalleşme adımları atması, başlattığı mekik diplomasisi Ortadoğu'nun her karışında parmağı olan Derin İngiltere'nin basını tarafından çarpıcı analizlere konu oluyor.

ÇARPICI ANALİZ

Çarpıcı analizler "Ortadoğu'da dengeleri değiştiren süreç ve Erdoğan' başlığını taşıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'yle normalleşme yönünde olumlu mesajlar vermeye devam ederken, ABD'nin bu sürece yaklaşımıyla ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı.

Londra merkezli Middle East Eye medya sitesi, Washington'un müttefiklerinin Şam'la normalleşmesine itirazlarını resmi olarak sürdürdüğünü yazdı.

Londra Merkezli medya sitesi doğru yazmış. Suriye'nin kuzeyinde omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu çakma SDG aparatını destekleyen, silahlandıran ABD'nin, Ankara ve Şam arasındaki yakınlaşma girişimlerine karşı açıklamalar yapıyor. Hatırlayalım.

Geçen hafta, küstah bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini ve 13 yıllık soruna siyasi bir çözüm bulunana kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini" belirtmişti.

Türkiye'nin Şam ıle yakınlaşması, kuzey Suriye'de PKK/YPG'ye destekleyen ABD'yi en çok etkileyecek, oyunlarını bozacak bir süreci ifade ediyor.

Elbette, Suriye ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi, Derin ABD'nın aparatı PKK-YPG'yi köşeye sıkıştıracak. Yani, ABD'nin morali bozulduysa, Türkiye iyi yolda demektir.

2015'ten bu yana aparatı PKK-YPG'yi desteklemek için ABD'nin Suriye'de 1000'e yakın askeri ve üsleri bulunuyor.

HAFIZA-İ BEŞER NİSYAN İLE MALÜLDÜR

ABD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgedeki askerlerini dolaylı olarak aparatı PKK-YPG'yi, CENTCOM uçakları koruyor.

Suriye PKK-YPG'sinin de dış temaslarını karanlık adam MC GURK yürütüyor.

Centcom komutanı Amerikalı general Kurilla ve McGurk'ün Suriye PKK'sının komutanı olarak gördükleri ŞAHİN CİLO ile sık sık görüştükleri biliniyor.

Kirli oyunları Türkiye bozdu ve bozuyor.

Gerçek anlamı şudur ki:

"İnsan hafızası unutur." Bu nedenle, unutmamak için yakın geçmişe bakmakta, hatırlatmakta büyük yarar var. Çünkü dünü unutan BU GÜNLERİ ANLAYAMAZ, YARINLARA DOĞRU BAKAMAZ. Yakın zamanda o kadar bir çok önemli olay oldu. Başkan Erdoğan -Türkiye, yakın coğrafyamızda birçok jeopolitik hamle yaptı.

Dengeleri değiştirdi. Derin ABD ve Avrupa'nın birçok sinsi-kirli planını paçavraya çevirdi. Unutmamak için biraz geçmişi hatırlayalım:

1) Başkan Erdoğan- Türkiye-Libya deniz anlaşmasıyla Doğu Akdeniz denklemini değiştirdi. Amerika- Avrupa'nın Doğu Akdeniz doğal gazına çökme planlarını bozdu. İsrail-Kıbrıs Rum-Yunanistan boru hattı kurma planlarını işlemez hale getirdi.

Mavi Vatan stratejisi ile Doğu Akdeniz adalar denizi (EGE) - Karadeniz'de Türk Donanması bayrak gösteriyor. Sondaj gemilerimiz doğal gaz arıyor ve çıkarılıyor.

2) Başkan Erdoğan-Türkiye canımız kardeşimiz Azerbaycan ile beraber Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarılmasını sağladı. 30 yıl Fransa'nın başını çektiği oyunları tersine çevirdi.

3) Türkiye'nin askeri yardımı ile Libya'nın Batı'nın aparatı General Hafter'in işgalinden kurtarılması.

4) Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye harekatlarıyla Derin ABD'nin Kuzey Suriye'de işgal ettiği Deyrizor bölgesinde PKK devletçiği inşasını yıktı.

5) Başkan Erdoğan- Türkiye, Kahraman ordumuzun Irak'ta kilit vurma harekatıyla, Irak Bafel Talabani bölgesi ile Suriye Deyrizor PKK kantonlarını birleştirme niyeti paçavraya çevrildi.

6) Erdoğan'ın Mısır lideri Sisi ile normalleşme adımları Mısır'ın Doğu Akdenız'de Yunanistan'la imza ettiği münhasır deniz anlaşmasını işlemez hale getirdi. Mısır'a Türkiye ile anlaşma halinde Doğu Akdeniz'de çok daha fazla deniz alanı alması fırsatı yaratıldı.

7) Türkiye, Kuzey Irak- Kuzey Suriye Akdeniz arasında Derin ABD-İsrail'in kurmaya çalıştığı terör koridoru (enerji) paçavraya çevirdi.

8) Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye, oyunları bozdu, Kıbrıs Türk Devletinin önünü açtı.

9) Başkan Erdoğan-Türkiye, Kafkasların ve Orta Asya'nın kaderini değiştirecek Türk Devletler Teşkilatını ilmek ilmek ördü.

SONUÇ Yeni dünya düzenleri bir sarkaç gibi. Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni inşa ediliyor. Bir yüzyıl sürüyor. Gidiyor, yerine bir yüzyıllık yeni düzen kurgulanıyor. 1915 Dünya savaşı sonrasında 1930'lara kadar 20. yüzyıl dünyası şekillenmişti. 2015-2030 sürecinde, 21. yüzyıl dünya düzeni şekilleniyor. 21. yüzyıl dünya düzeninin tartışmasız kilit ülkesi Türkiye, kilit lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yeni dünya düzeni şekillenirken, hem Batı (Amerika- Avrupa) hem Doğu (Çin -Rusya) Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen birçok jeopolitik hamleler içindeler. Avrasya'nın kalbgâhındaki Türkiye'nin lideri Erdoğan, yeni dünya düzeninin en çok gözlenen, devamlı temas halinde olunan, verdiği, vereceği kararların dikkatle takip edildiği bir konumda bulunuyor. Yeni Dünya düzeni şekilleniyor. Türkiye BÖLGESEL GÜÇ- KÜRESEL AKTÖR olarak konumlanıyor. TÜRKİYE, 21'İNCİ YÜZYILIN YILDIZI OLACAK. GRAND PROJE.

KIZIL ELMA 2071...