‘Mavi vatan masal’ diyen CHP’li Namık Tan’a büyük tepki

Azız milletimizin egemenliğini temsil eden Gazi TBMM Cumartesi CHP'nin ciğerini gösteren yeni bir örneğe tanık oldu. MAVİ VATAN ŞAHANE,

NAMIK TAN MASAL.... CHP'nin derin büyükelçileri Emperyalist ABD etkisinden bir türlü kurtulamıyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington-Telaviv Büyükelçisi Namık Tan, TBMM'deki Somali tezkeresi görüşmelerinde Mavi Vatan için "masal" ifadelerini kullanması büyük infialle karşılandı. Aziz milletimizin büyük tepkisiyle karşılaşan CHP İstanbul Milletvekili, Namık Tan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada, "Yeri geldi, Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti" sözleri nefret uyandırdı. EVET.

Namık Tan bey, MAVİ VATAN ŞAHANE, SİZ İSE MASALSINIZ.

Al birini vur ötekine. CHP'nin bir eski genel başkan yardımcısı vardı, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var" diyen, Azerbaycanlı kardeşlerimizle gerçekleştirilen Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarılması sonrası ettiği küstahca lafları nefretle karşılanan eski LONDRA Büyükelçisi Ünal Çeviköz gitti. Yerine, Amerika'nın sesi olduğu iddia edilen Washington ve Telaviv eski Büyükelçisi Namık Tan geldi.

'SİZ MASALSINIZ'

Milli hassasiyetlere saygı konusunda olumluluk yok. HASTALIKLI ZİHNİYET yaşıyor. Namık Tan, Emperyalist ABD-Avrupa'ya meydan okuyan MAVİ VATAN DOKTRINI'NE MASAL deme cüretini gösterdi. İşte CHP bu. CHP eski tas, eski hamam. Bir bakıyoruz, Emperyalist saldırıların yanında yer alıyorlar. Derin Amerika/ Avrupa Doğu Akdeniz'e çökmek istiyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Libya deniz anlaşması ile sinsi planlarını paçavraya çevirdi.

Siyonist Netentahu, Rumlarla beraber, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu çiğnemek, doğal gaz yataklarına çökmek istiyordu.

Başkan Erdoğan, MAVİ VATAN DOKTRİNİ ile kirli planları yine paçavraya çevirdi. CHP'nin eski Washington Büyükelçisi, İstanbul Milletvekili Namık Tan çıkıyor, MAVİ VATAN MASAL demek gafletine düşüyor.

NAMIK BEY,SİZ MASALSINIZ... Başkan Erdoğan-Türkiye, Kızıldeniz'de, Babülmendep Boğazı'nda yüzyılın jeopolitik hamlesını yapıyor, dost Somali ile 10 yıllık deniz savunma ve doğalgaz arama anlaşmaları yapıyor. CHP'nın Amerika'nın sesi olduğu iddia edilen Namık Tan çıkıyor, vicdanı sızlamadan, Somali hamlesine leke atmaya çalışıyor: "Somali konusunda yine bütün bu tarihsel ve güncel birikimi ve deneyimi hiçe sayan bir öneriyle karşı karşıyayız. Yine pek çok kez olduğu üzere kendi kendimize bir tür vurguncu zihniyetiyle voleyi vurmak peşindeyiz." YAZIK .ÇOK YAZIK. Dünyanın en önemli geçiş noktası Babülmendep- Somali'de Türkiye'nin var olmasını Namık Tan içine sindiremiyor. NEDEN ACABA?

TBMM'de konuşurken Namık Tan'ın hangi ülkenin temsilcisi diye düşünmekten inanın kendimi alamadım. Herhalde,Amerika ve Avrupa temsilcisini gönderse, böyle bir konuşmayı yapamazdı diye düşünüyorum.

MAVI VATAN HARİTASI

NAMIK TAN BEYE BU HARİTAYI İTHAF EDİYORUM.

TEKRAR TEKRAR BAKMASINDA TARİH-COĞRAFYA DERSİ ALMASI İÇİN YETERLİ OLUR.

NAMIK BEY, "MAVİ VATAN SİYASET ÜSTÜDÜR." CHP'nin eski Washington ve Telaviv Büyükelçisi Namık Tan'a tekrar hatırlatırız:

Mavi Vatan, Emperyalist ABD ve Avrupa'nın Doğu Akdeniz, Adalar Denizi'ndeki kirli planlarını bozan, jeopolitik suikastlara hayır demektir. Mavi vatan, emperyalist ülkelerin Kıbrıs'a çökmelerini engelleyen bir doktrindir. KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN VARLIĞINI GARANTİ EDEN BİR STRATEJİDİR. Emperyalist Derin ABD/Avrupa'ya karşı Büyük Türkiye'nin bir direniş manifestosudur. Mavi Vatan, Yunanistan'da 2 askeri üs kuran, Dedeağaç'ta güya Türk ordusunun önünü keseceğini hayal eden Derin Amerika'nın ADALAR (EGE) Denizi'ndeki kirli planlarını bozan bir stratejidir. Mavi vatan, Türk Donanmasını şahlandıran, bir zamanlar AKDENİZ TÜRKLERİNDİR dönemine tekrar dönüş hazırlığıdır. Bütün bu gerçekler ortadayken, eski Washington ve Telaviv Büyükelçisi, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan Bey'in MASAL demesinin ardındaki sır ne olabilir? Mavi Vatan'a masal demek: Doğu Akdeniz'de AB ve ABD'nin dayattığı Sevilla haritasına evet demektir. Derin ABDAvrupa'nın Yunanistan'ın sinsi 12 mil hayallerine malzene taşımak demektir. Büyük Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de 200 bin kilometrekarelik kıta sahanlığımızdan vazgeçmesine destek olmak manasındadır.

Derin ABD/ Avrupa'nın Kıbrıs'ta oynamakta olduğu küstah oyunlara, üs kurmalarına bakmamak, görmemek demektir. Doğu Akdeniz'e, ABD-Siyonist Netenyahu'nun çökme planlarına yazılmak demektir. Derin Amerika'nın dünyada giremediği tek deniz Karadeniz'dir. Namık Tan Bey, Mavi Vatan Doktrini'ne MASAL derken, Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesi'ni sulandırarak batı emperyalizmi ve NATO çıkarlarına yazılmak demek olduğunu bilmiyor olamazsınız. Namık Tan Bey, ABD'nin altıncı filosu Doğu Akdeniz'de ne arıyor?AVD uçak gemilerini Kıbrıs açıklarında neden dolaştırıyor? Türk Donanması, Doğu Akdeniz'de bayrak gösterek, Irak ve Suriye'deki ABD aparatı PKK-YPG'yi akıttıkları kan çukurunda boğmasına denizden destek olmaktadır. Eski Washington ve Telaviv Büyükelçisi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan Bey'e soruyoruz: Mavı Vatan'a MASAL diyerek, Irak ve Suriye'yi kapsayan, sözde vaat edilmiş topraklar hayali peşinde koşan siyonistlere, İsrail jeopolitiğine hizmet edecek, denize çıkışı olan kukla ABD APARATI PKK KANTONCUĞU KURMASINA destek olmak manasına gelmez mi?

SONUÇ

CHP'Lİ NAMIK TAN BEY, MAVİ VATAN BİR MASAL DEĞİLDİR. BÜYÜK TÜRKİYE'NİN BİR JEOPOLİTİK ZAFER STRATEJİSİDİR. Mavi Vatan, Derin ABD-Avrupa'nın, jeopolitik tezgahlarına hayır demektir. Namık Tan Bey, Türk Donanmasının 100 savaş gemisi ile İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini bir kez daha izleyiniz.

Türk Donanmasının, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl törenlerinde 50 savaş gemisi ile yaptığı JEOPOLİTİK BAYRAK GÖSTERME filmini izleyiniz. NAMIK TAN BEY, MAVI VATAN MASAL DEĞİLDİR. BUNDAN SONRA, GELECEK YIL, AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERECEK TRAKYA İSİMLİ UÇAK GEMİSİ VE ÜZERİNE İNİP KALKACAK MİLLİ KAAN SAVAŞ UÇAĞI FOTOĞRAFLARINA BAKARAK KONUŞMANIZ İYİ OLACAKTIR. NOKTA.