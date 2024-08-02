Gazze direnişinin sembol ismi şehit Haniye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Haniye için cenaze namazı kılmak isteyen İstanbullular ise Ayasofya Camii'ne akın etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu anda Ayasofya'da kılınacak gıyabi cenaze namazı öncesinde, cuma hutbesini okudu.

ERBAŞ MÜSLÜMANLARA BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Ayette sakın zalimlerin yaptıklarını Allah'tan habersiz sanma. Peygamber efendimiz, Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayacağı zaman ansızın yakalar. Demiştir. Zalimler ve kötülük peşinde koşanlar yaptıklarının hesabını verecek ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün zulmün yeryüzünü kuşattığı bir zaman yaşıyoruz. Zalimlerin ve zorbaların dünyayı cehenneme çevirenlerin olaylarına şahit oluyoruz. Bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katil ve işgalciler Gazze ve Filistin gibi zayıf coğrafyasında katliam yapıp soykırım gerçekleştiriyorlar. Ayasofya'dan İstanbul'dan Akşemsettin'in minberinden söylüyorum ki hiçbir zalimlik cezasız kalmaz. Zalimler onlar mağlup olacaklardır. Kafirler yakında mağlup olacaklar ve cehenneme sürüleceklerdir. Zalimler yaptıklarının hesabını mutlaka bir gün vereceklerdir. Dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin.

Geçmişte azgınlık yapanların başına ne gelmişti unutmayın. Mazlumun ahı size dünyayı zinden edecektir. Yeryüzünde adalet temin etmek için el ele gönül gönüle vermemiz gerekir. Müslümanların zulme uğraması birlik ve beraberliğin olmamasındandır. Artık toparlanalım. Gücümüz farkına varalım güçlerimizi birleştirelim. Eğer biz birlik olmazsak işgalciler bizi tarumar eder. Masum çocukları katledip soykırımlar yapar. Ey Müslümanlar ey alemi islam bölünüp parçalanmayın birlik olun. Gelin bu ideal uğrundu birbirimize daha çok kenetlenelim. Yeryüzünde iyiliği oluşturmak için daha fazla gayret edelim. Kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için çalışalım. Gençlerimizi maddi, manevi, hukuki , iktisadi, sınai, zırai ve teknolojik alanında geliştirelim. Zulmün durması için bu şarttır. İşgalcilere karşı birlik olursak hiç kimse Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya dokunamayacaktır. Dünya terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir. İşgalciler bu kadar pervasız davranamayacaktır. Dünyaya adalet gelecek ve bundan herkes faydalanacak. Mazlumlar felaketle karşılaşmayacaktır" dedi. Ali Erbaş'ın hutbesinden sonra Cuma namazı kılındı. Cuma namazının hemen ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.