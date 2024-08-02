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MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

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