ABD donanması katil Netanyahu’yu koruyor

Katil, savaş suçlusu, soykırımcı Netanyahu'yu korumak için Amerika mevcut donanmasına ek olarak, ikinci uçak gemisini, en az beş savaş gemisi ve denizaltılarını Doğu Akdeniz'e takviye olarak gönderiyor. Siyonist Netanyahu, ABD'den aldığı silahlarla 300 gündür masum Filistinlileri Gazze'de katlediyor, soykırım yapıyor.

Siyonist Netanyahu, Derin Amerika'nın tetikçisi olarak sözde vaat edilmiş topraklar hayali için kan döküyor, soykırım yapıyor, suikastlar düzenliyor. 40 bin masum Gazzelinin kanına girdikten sonra ABD Kongresinde konuşturuluyor. Bu KARA LEKE ortada iken, Biden, Kamala Harris, Trump, katil Netanyahu ile buluşuyor, gaz veriliyor. DERİN AMERİKA, TETİKÇİSİ SİYONİST NETANYAHU'YU KORUMAK İÇİN Ortadoğu'ya ek olarak uçak, savaş gemileri, DENİZALTILAR ve jetler gönderdi. ABD'nin bölgede en az 60 bin askeri bulunurken, katil Netanyahu'yu korumak için bir savaş uçağı taburu (özel birlikler) gönderme kararı da aldı.

Katil, siyonist Netanyahu'nun koruyucusu, PENTAGON (ABD Savunma Bakanlığı) 'ABD koruma gücünü geliştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin BÖLGEDEKİ ÇEŞİTLİ OLASILIKLARA KARŞILIK VERMEYE hazır olmak için takvıye gönderiyoruz' açıklamasını yaptı. ABD'nin Ortadoğu'yu dizayn etmek için kurduğu CENTCOM (Auistin, Centcom komutanlığından ABD savunma bakanı olmuştu) açıklama:

"USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, 12 Temmuz 2024'te ABD 5. Filosunun Körfez bölgesi, Kızıldeniz, Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nun bazı kısımlarını içeren operasyon alanına ulaştı. Roosvelt görevde.

Abraham Lincoln uçak gemisi yola çıktı.

Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye geliyor.

Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak." Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizen Austin, "İran ve onun uzantıları kaynaklı tehditler" karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. ABD, HER DAİM KATİL NETANYAHU'NUN

YANINDA...

ABD, daha önce bölgeye yaptığı konuşlandırmaları İran'ın 13 Nisan'da İsrail topraklarına dron ve füzelerle saldırmasının ardından yoğunlaştırmıştı.

ABD'nin Akdeniz filosu ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki Agratur üssündeki savaş uçakları, İran'ın füzelerini havada imha etmekte yoğun biçimde kullanılmıştı. Altıncı filo da, Kıbrıs Rum kesimini kullanarak Doğu Akdeniz'de dolaşıyordu.

KATİL İÇİN İKİ UÇAK VE 15 SAVAŞ GEMİSİ

ABD'nin şu anda bölgede bir uçak gemisi, 15 savaş gemisi, denizaltıları, elektronik harp gemisi bulunuyordu. ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini yola çıkardı.

Ortadoğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderdi.

KIBRIS RUM KESİMİ KATİL NETANYAHU'NUN YANINDA

Kıbrıs Rumları, katil Netanyahu'yu koruyacak empertalist Batı'nın donanmalarına ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

İngiltere'nin Kıbrıs Agratur ve Dikelya savaş gemileri, F-35'ler ve indirme birlikleri ile takviye edildi.

ABD Doğu Akdeniz donanması Larnaka'yı kullanıyor.

ABD, Kıbrıs kesiminde ÜS kuruyor.

Fransa, Larnaka'da üs kuruyor. NATO'nun yenı üyesi Beyrut Büyükelçiliğini geçici olarak Larnaka'ya taşıdı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Beyrut'ta görev yapan İsveçli diplomatlara Lübnan'dan ayrılmaları yönünde talimat verdikleri bilgisini paylaşan Billström, diplomatların geçici olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) görev yapacağını kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminin, İsrail'e gönderilen silahların nakliyesindeki rolu biliniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ayrıca, savaş yayılırsa Ortadoğu'dan büyük bir tahliyeye destek vermek için planlarını genişlettiklerini açıkladı.

İSRAİL - RUM KESİMİ - YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ

Rum - Yunan - İsrail üçlüsü, 2000'li yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'yi dışlayan bir dizi proje hazırladı.

Bunlardan en önemlisi İsrail açıklarından başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'a uzanacak East- Med (Doğu Akdeniz) adı verilen doğal gaz boru hattı projesiydi.

Rum - Yunan - İsrail üçlüsünün boru hattı projesi (East Med) hüsranla sonlandı. Kıbrıs Rumları, Doğu Akdeniz doğalgaz yataklarına çökmek için İsrail ve Yunanistan'ın desteği ile lisans dağıtıyordu.

Bu üçlü, Türkiye Libya deniz anlaşması ile paçavraya çevrildi.

Mavi vatan stratejisi ile Doğu Akdeniz enerji oyunlarını bozdu.

İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük deniz üssü olan KIBRIS Ağrotur'u hemen devreye sokması, çok sayıda savaş uçağının yanı sıra erken uyarı ve keşif uçaklarını sevk etmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Kıbrıs İngiliz üslerini Amerika'da dün olduğu gibi, bugün de ortak kullanıyor.

Hatırlayalım.

1951 yılında, İngiltere - Amerika, İran petrollerini millileştiren Başbakan Musaddık'ı, Kıbrıs İngiliz üslerini kullanarak, planlamadan kaldırılan savaş uçaklarına ve hava indirme birliklerine kadar, AGRATUR'U kullanmışlardı.

15 Temmuz 2016'da Amerika'nın aparatı FETÖ darbe teşebbüsünde İngiliz Agratur - Dikelya üslerinde, İngiliz savaş uçakları F-35'lerle takviye edilmiş ve 15 bin İngiliz birliğinin hazır bekletildiği daha sonra ortaya çıkmıştı. Kıbrıs İngiliz üsleri 15 Temmuz'da neden hazırdı sorusu hep aklımızdadır.

Amerika, Gazze Akdeniz kıyılarında bir deniz platformu kurmuştu. Bu platform ile Kıbrıs Rum kesimi - Larnaka arasında güya yardım koridoru çalışacaktı?

Larnaka - Gazze irtibatının arkasında sinsi planlar vardı.

SONUÇ

AMERİKA TETİKÇİSİ SİYONİST NETANYAHU'YU koruyacakmış.

MÜSLÜMAN DÜNYAYI PARSELLEMEK İÇİN BİR ÇOK KİRLİ PLAN HAZIRLIYOR. BİLİYORUZ.

ASLA UNUTULMASIN.

"SAKIN KADER DEME, KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR. NE YAPSALAR BOŞ. GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR VARDIR. GÜN BATSA DA NE OLUR, GECEYİ ONARAN BİR MİMAR VARDIR. YANMIŞSAM KÜLÜMDEN YAPILAN BİR HİSAR VARDIR' (RAHMETLI SEZAİ KARAKOÇ)