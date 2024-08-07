Youtube’da rezil kanal! Çocuklara yönelik skandal video tepki çekti!

Sosyal medyanın yaygınlaşması sosyal medya kullanım yaşını da küçültürken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Artık herkesin elinde olan akıllı telefonlar çocuklar için bir vazgeçilmez hale geldi. Ancak sosyal medya platformlarında yer alan bazı içerikler dışarında görüldüğü gibi masum olmayabiliyor. Bunun en yakın örneği 6 milyonu aşkın takipçisi olan ve genellikle küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan içerikler üreten "Dila Kent" isimli kanalda ortaya çıktı.

Kanaldaki rezil görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sertaç Abi isimli bir X kullanıcısı, Dila Kent adlı YouTube kanalındaki skandalı ifşa etti. Genellikle kız çocuklarına hitap eden oyun ve eğlence videoları yükleyen kanaldaki içeriklerin ne kadar tehlikeli olduğu gün yüzüne çıktı. Açıldığı günden bu yana 7,7 milyar kez izlenen ve iki kanalda toplamda 1500 videosu bulunan içerikler, genellikle aşk ve ilişkiler gibi konuları ele alıyor. Son bir ayda 350 milyondan fazla izlenen kanaldaki videoların detayları ise görenleri dehşete düşürüyor.

"KURYEYLE CİLVELEŞECEĞİM Kİ DAHA ÇOK TAKİPÇİ GELSİN"

Paylaşılan videoların birinde "Eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" deniliyor ve kapı açıldıktan sonra 'twerk' olarak bilinen cinsellik temalı dans yapılıyor.

Başka bir videoda ise odasına koyduğu telefonla canlı yayın açan karakter garip hareketler yaparak, "Takipçilerim artıyor, Instagrammer olacağım" diyerek kız çocuklarına olumsuz davranışları örnek olarak sunuyor.

TANIMADIĞI TAKİPÇİSİYLE DİREKT ÖPÜŞMEYE BAŞLIYOR

Küçük çocuklara olumsuz örnek teşkil edecek içerikler bununla sınırlı kalmıyor. Ünlü olmanın 'kendince' yollarını gösteren içerik üreticisi Dila Kent, bu kez evine gelen ve hiç tanımadığı takipçisine kapıyı açtıktan sonra direkt öpüşmeye başlıyor.

Oyun adı altındaki karakterdeki kızın öpüştüğü takipçisine yakından bakınca yeni bir rezil detay daha ortaya çıkıyor. Kızın öpüştüğü kişinin kız mı erkek mi belli olmayan bir karakterle gösterilmesi LGBT sapkınlığının normalleştirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Son derece olumsuz örnekler içeren videolara çocuk takipçilerin verdiği cevaplar daha da korkutuyor. Çocuk takipçiler, "Abla çok iyi, bunun devamı gelsin", "Abla seni çok seviyorum, böyle videolar gelsin", "Çok güzel olmuş, bayıldım" gibi dehşete düşüren yorumlar dikkat çekti.