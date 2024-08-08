Başkan Erdoğan ‘Gök Vatan Stratejisi’ni ilmek ilmek örüyor

Her yüz yılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ inşa ediliyor.

Batı'da ve Doğu'da 21'inci yüzyıl düzeninin inşasına yönelik gelişmeleri tam zamanında yakalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan - TÜRK DEVLET AKLI, arka arkaya MAVİ VATAN / GÖK VATAN / UZAY VATAN STRATEJİLERİ'ni devreye soktu. ÜÇ GRAND STRATEJİ'nin ruhu şudur:

Türkiye için Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri, Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki (yakın coğrafya) egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade etmektedir.

MAVİ VATAN: Türkiye'nin denizlerdeki (Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz) münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) ve kıta sahanlığını kapsama, deniz kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve bu alanlardaki güvenliğin sağlanması gibi bir GRAND STRATEJİ'DİR. Mavi Vatan, MİLGEM (Milli Savaş Gemileri) ile uygulamadadır.

GÖKVATAN STRATEJİSİ:

Türkiye'nin hava sahası ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını ifade ediyor. Hava savunma kimliği bölgesi (ADIZ) ve ulusal hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin hava sahasının korunması, yönetimi ve bu alanlardaki operasyonel yeteneklerin geliştirilmesinin yol haritasını vermektedir.

Uzay Vatan bir başka yazı konusu olacaktır.

Başkan Erdoğan - TÜRK DEVLET AKLI, bu 3 GRAND STRATEJİ'Yİ İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.

GÖK VATAN 'A YENİ OYUNCU ÇELİK KUBBE geliyor. Rusya - Ukrayna savaşında ve siyonist Netanyahu'nun masum Filistinlilere gaddarca saldırmasında kullandıkları FÜZELER, DRONElar bir gerçeği gösterdi. Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik kararı (ÇELİK KUBBE) aldı. En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'ın şemsiyesi olacak.

Evet.. Türkiye'nin ÇELİK KUBBESİ ile Türk Hava Kuvvetlerinin kullanılan F-4 ve F-16 savaş uçakları, 2028 yılında Amerika'dan alınmaya başlanacak geliştirilmiş F-16 savaş uçakları, Avrupa yapımı Eurofighter (Almanya'nın takozu kırılıyor) savaş ve yakın koruma savaş uçakları, 2028 YILINDA GÖKLERE ÇIKACAK MİLLİ VE YERLİ KAAN SAVAŞ uçakları, insansız SAVAŞ UÇAĞI KIZIL ELMA, İHA-SİHA-AKINCI drone, MİLLİ UYDULAR ve HİSAR ALÇAK - YÜKSEK SAVUNMA FÜZELERİ olmak üzere bütün UÇAN SİSTEMLER EŞZAMANLI - ENTEGRE OLARAK çalışacak.

Günümüzde HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmandan oluşuyor.

Çok kısa menzil sistemlerı oldukça yakın mesafeden azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çepere gelebilecek tehditlere karşı koymayı ifade ediyor.

Türkiye'nin elinde MEVCUT ASELSAN YAPIMI, Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR şemsiyenin ilk kısmında koruma yapıyor.

Alçak irtifa sistemi 10 km'yi koruyor. Türkiye 'HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR,

GÜRZ üretiyor. Orta irtifa ,10 ila 15 kilometreyi koruyan sistemler, KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ Milli Askerleri olarak değerlendiriliyor. KALKAN, Türkiye'nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı olma özelliğini taşıyan sistem devamlı geliştiriliyor.

YÜKSEK MENZİL:15-30 kilometre aralığında, menzili 60 kilometre üzeri.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ YÖNETECEK

Türkiye bu alan için büyük mücadele verdi. ABD patriot vermedi. Avrupa yüksek irtifa füzelerinin önü kapatıldı. ÇİN ile anlaşma yapılıyordu, ABD-Nato karşı çıktı. İki yüzlü ABD-Nato engellemelerine rağmen, S-400 yüksek irtifa füzeleri satın alındı.

Türkiye bir taraftan, Avrupa ortak yapımı füze sistemleri almak isterken, diğer yandan yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olan SİPER envantere girmek üzere.

Siper, ilk aşamada 100 kilometre menzilli ve SİPER-2, SİPER-3 ile PATRIOT VE S-400 seviyesinde füze sistemleri geliyor.

Türkiye'nin ÇELİK KUBBESİ'nin, savunma sistemleri birbiriyle konuşacak. Bilinen ve bilinmeyen radar ağlarına entegre olacak. Sadece bununla kalmayıp aynı zamanda hem radarlarla hem de birbirleriyle haberleşecek. Haliyle tüm bu süreçler tamamlandığında Türkiye, hava savunmada uzun yıllardır hedeflediği entegrasyonu sağlamış olacak.

Türkiye'nin elinde olan AWAKS UÇAKLARIMIZ ve gelişmiş kabiliyetleri olan yardımcı sistemleri de Çelik Kubbe, tüm parçaları bir araya getirecek, yapay zeka yönetecek ve her parça birbiriyle eş zamanlı çalışabilecek.

KIZILELMA'NIN MÜTHİŞ MOTORU DAHA HIZLI

KIZILELMA'nın yeni motoru şimdi daha da hızlı. Geçtiğimiz günlerde test görüntüleri paylaşılan Bayraktar KIZILELMA yola çıktı. Farklı bir motor entegre edildi. KIZILELMA böylece daha yüksek hıza daha çabuk çıkmakla kalmayıp, ihtiyaç duyduğu anda oldukça agresif manevralar yapabilecek. Özellikle kalkışta ihtiyaç duyulan 'çok kısa sürede çok yüksek hız' detayına YENİ motorla ULAŞILACAK.

Bayraktar KIZILELMA süpersonik hıza daha fazla çıkacak, çok güçlü silah ve çok gelişmiş sensörler kullanacak. KIZILELMA, TCG Anadolu'ya inip kalkacak.

SONUÇ

DÜNYA hassas bir dönemden geçiyor. Rusya- Ukrayna savaşı genişliyor. Derin Amerika JEOPOLİTİK, katil Netanyahu da TEOPOLİTİK kirli oyunlarla Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyor.

Yeni dünyanın kutup başı Çin de Asya'dan Ortadoğu'ya, Afrika'ya adım adım geliyor. Bir çok ülke silahlanma yarışında. Silah üreten ülkeler satışlarını tırmandırıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanması Amerika kontrolunda olan Almanya ve Japonya'nın önü açıldı, müthiş silahlanma yolunda ilerliyorlar. Amerika, Fransa,Yunanistan'a yeni nesil savaş uçakları vererek, Ege'de dengeleri bozuyor. İşte böyle bir ortamda Başkan Erdoğan - TÜRK DEVLET AKLI GRAND STRATEJİLERİ İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. Savunma sanayinde Türkiye büyük ataklar yapıyor. milli ve yerli savaş uçakları (Kaan,Kızıl Elma), savaş gemileri (Milgem), uçak gemisi, milli roketler ardı ardına devreye sokuluyor. Türkiye, milli savunmada kendi kendine yeter duruma yaklaştıkça, jeopolitik hamlelerini süratle yapabiliyor. Yeni dünya düzeninde konumunu belirliyor.

Avrasya'nın kalpgahında bölgesel güç-KÜRESEL AKTÖR olma yolunda emın adımlarla ilerliyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, hem taarruz da hem de savunmada müthiş projelere imza atıyor. İşte, savunmada yeni yüzyılın Türkiye'sinin GÖKLERİ DE yerli ve milli sistemlerle korunacak. TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ, tüm parçaları alt alta eklediğinde Türkiye kendi hava savunmasını başkasına muhtaç olmadan, son derece gelişmiş sistemlerle koruyabilecek.

MAVİ VATAN - GÖK VATAN - UZAY VATAN BİR BÜTÜNDÜR. AZİZ TÜRK MİLLETİ , UZANAN ELLERİ KIRMAYA, DÜŞMAN GÖZLERİ KÖRLETMEYE KARARLIDIR. KIZIL ELMA YOLUNDA BAŞKAN ERDOĞAN VE KAHRAMAN ORDUMUZUN YOLU AÇIK OLSUN.