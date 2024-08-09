Irak’ta kilit kapanırken Suriye’de kilit hazırlıkları

Türkiye, derin ABD aparatı PKK'ya karşı Irak'ta 1'inci kilidi tamamlıyor. İkinci kilit için, Suriye PKK-YPG'sine yönelik çalışmalara hız verildi.

Bilindiği gibi, Türkiye ve Irak merkezi yönetimi, derin ABD'nin aparatları PKK için, Irak Bafel Talabani bölgesi ile Suriye Deyrizor PKK - YPG'sinin işgal edilen Suriye Deyrizor bölgesini birleştirme, PKK kantoncukları kuma kirli planını paçavraya çevirmek üzere. Birinci kilit, Irak'ta kapatılacak.

Yeni yüzyılın küresel koridoru BASRA KÖRFEZİ VE OVAKÖY ARASINDAKI IRAK - TÜRKİYE KALKINMA YOLU emniyete alınacak.

İKİNCİ KİLİT KUZEY SURİYE'DE

Türkiye, derin ABD'nin işgal ettiği Suriye'nin Deyrizor bölgesinde PKK-YPG kantoncuğu kurmasını da İKİNCİ KİLİT ile işlemez duruma getirmek için Rusya, Suriye ve İran ile arka kapı diplomasisi yürütüyor.

Kuzey Suriye'de hareketli günler yaşanıyor. Üç gün önce, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile Ankara'da Suriye konusunda DERİNLİKLİ istişarelerde bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev görüşmesıne GÜVENLİK KURUMLARININ tecrübeli temsilcileri de katıldı.

Bu görüşme ve devamı olarak, Türkiye ile Rusya ve Suriye arasında MİT Başkanlığının DEYRİZOR için derinlikli temaslar yaptıkları belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev çok etkili - yetkili bir diplomat.

Temmuz ayında, Putin bu etkili temsilcisini Suriye'ye gönderdi. Devlet Başkanı Esad ile görüştü. Bu görüşme sonrası, Esad'ın Başkan Erdoğan'la görüşme konusunda olumlu açıklamalar yapması dikkati çekti. Dışişlerı Bakanı Hakan Fıdan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan ile Esad görüşmesinin zeminini ve zamanını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev'ın Suriye ziyareti sonrası Esad'ın iki kez arka arkaya Moskova'ya gitmesi ve Başkan Putin'le görüşmesinin, Türkiye - Rusya - Suriye ortak tavır geliştirme yolunda önemli aşamalara yol açacağı ifade ediliyor. Suriye ile yürütülen arka kapı görüşmeleri sürerken, iki gün önce Kuzey Suriye'de çok önemli bir gelişme oldu. Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG'nin işgal ettikleri DEYRİZOR bölgesine yönelik, DEYRİZOR'da Arap aşiretleri ile ABD destekli terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMAYA BAŞLADI

Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü, sabah saatlerinde çatışmaya başladı.. Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsalında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/ YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına el koymaya başladı. Bu gelişme, ABD'nin aparatı PKKYPG'ye karşı, Suriye içinden başlatılan saldırıların giderek tırmanması, Suriye Ordusu'nun da Arap aşiretlere yardımcı olmasıyla, ABD'nin aparatı PKK-YPG kuşatılmasına kadar uzanacak.

Rusya ve Suriye yönetimlerinin yeni harekatları, Deyrizor'daki PKK/YPG işgalinin bitirilmesini, nihayetinde SURİYE'DE ABD'NİN DEYRİZOR'DA

TERÖRİSTAN kuramamasına kadar bir çok komplike gelişmeyi sağlayacağı değerlendiriliyor.

Bilindiği gibi, Suriye'de PKKYPG, ABD ordusu desteğiyle geliştirildi. ABD "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'da PKK'ya bir garnizon devletçik kurmanın peşinde.

ABD aparatı PKK'nın işgal ettikleri Deyrizor'da nüfusun tamamı Araplardan oluşuyordu.

İşgal sonrası Deyrizor topraklarının gerçek sahibi olan aşiretlerin önemli bir bölümü Türkiye'ye ve Fırat'ın batısına kaçmışlardı. Derin ABD'nin desteklediği PKKYPG (SDG) terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor, kendi akrabalarına karşı zorla çarpıştırılıyordu.

ABD aparatı PKK-YPG aracılığıyla bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, kaçakçılara satarak gelir sağlayor. Kuzey Suriye'de bir önemli gelişmeye, Rusya - Suriye yönetimi ortaklaşa imza attılar. Ayn-El Arap (Kobani) kentinde Rusya ve Suriye yönetimi askeri üs kurdu.

Kentte halihazırda Türkiye ile Rusya ortak devriyeler sürerken bir süredir yapımı süren askeri üs tamamlandı.

Rusya'nın Ayn- El Arap'ta iki askeri üssü bulunuyor. Üslerden biri Bir Hisso köyünde konumlanırken diğeri ise kentin batısında bulunan Cebel İzah bölgesinde bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın olası Suriye Devlet Başkanı ile görüşmesi, Erdoğan ile Putin arasında devam eden arka kapı diplomasisi ile Türkiye sınırına yakın yeni üssün, ortaklaşa kullanılmasının, derin ABD aparatı PKK-YPG'nin Deyrizor'dan temzlenmesinde büyük rol oynacağı değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan - Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de TERÖRİSTAN ASLA KURDURULMAYACAK kararının Rusya ve Suriye tarafından ortak girişimlere vesile olması, Suriye'nin bütünlüğü açısından hayatı bir önem taşıyor.

SONUÇ

Rusya lideri Putin'in Ankara ziyareti ve Başkan Erdoğan'la Suriye Başkanı Esad görüşmelerinin sonbahar aylarında gerçekleşmesi söz konusu.

Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bu iki stratejik görüşme zamanını ve Türkıye-Rusya- Suriye arasında ORTAK BİR TAVIR için yol haritasını belirleme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE - IRAK, ABD'NİN APARATI PKK'YA IRAK'TA BİRİNCİ KİLİDİ KAPATIYOR.

İKİNCİ KİLİT, ABD APARATI PKK-YPG'NİN DEYRİZOR BÖLGESİNE ATILACAK.

SÜREÇ BAŞLAMIŞ DURUMDA.

IRAK'TA VE SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN BEKA HATTINI KORUMAK İÇİN GÖREV YAPAN ASKER VE KOMUTANLARINI ALLAH KORUSUN.

DUALARIMIZ ÇELİK RUHLU KAHRAMANLARIMIZA...