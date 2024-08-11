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Ankara’daki ‘büyük takas’ın perde arkası

HABER MERKEZİ
Ankara’daki ‘büyük takas’ın perde arkası
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen ve 2. Dünya Savaşı'ndaki takas sahnelerini aratmayan operasyonun perde arkasından oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dünyaya parmak ısırtan çalışması, aylar öncesinden titizlikle hazırlandı. Takasın gerçekleştiği anları, ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında dakika dakika izledi. Teşkilatın, "Güvenlik. Disiplin. Gizlilik. Sorumluluk" ilkeleri üzerine bina ettiği takas sürecinde tüm detaylar düşünüldü. Takas için Esenboğa Havalimanı'nda özel odalar hazırlandı. Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişinin, ardından Rusların teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikali sağlandı. Takas sırasında bir pürüz de yaşandı. Teslim alınan kişilerin gerçekten istenen isimler olduğunun belirlenmesi için taraf ülkelerin görevlileri bir araya getirildi. Yüz yüze görüşme ile teyitler alındı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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