‘Usulsüz toplanan paralar hazineye devredilsin’

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.