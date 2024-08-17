Türkiye’nin Irak hamlelerinin şifresi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuştu. Derin mesaj verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları ile tarihi bir toplantı yaptı. Derin Amerika'nın nefesini kesen, Ortadoğu'ya yönelik jeopolitik kararlar alındı. Türkiye'nin Irak hamlesinin önemli şifreleri bulunuyor.

İKİ MERKEZ KURULACAK

Türkiye ile Irak'ın Ankara'da aldığı kararların derinliği var. Türkiye-Irak işbirliği yeni bir dönemi açarken, Ortadoğu satrancında Türkiye çok önemli bir hamle yapmış oldu. Bu hamlenin ismi: "Satranç Şahı'nı Kuşatma Hamlesi"dir. Ortadoğu'da Başkan Erdoğan'ın jeopolitik satranç hamlesi sonucu, Türkiye ile Irak arasında, Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülke, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kuracak. Bu merkez sadece terörizmle değil, insan kaçakçılığı, narkotik gibi sınır ötesi organize suç örgütleriyle de ortak mücadeleye odaklanacak. İkinci merkez ise Musul yakınlarında yer alan ve 2015'ten bu yana Türk askerinin kontrolünde olan Başika Üssü'nde kurulacak. Bu anlaşmayla Başika Üssü'nde Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Bu üssün kontrolü Irak Silahlı Kuvvetleri'ne devredilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kurulacak merkezlerle ilgili konuşurken, "Tüm bu merkezler iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak" dedi. Evet, Türkiye ile Irak Anlaşması, iki ülkenin başta "terörizmle mücadele" olmak üzere son dönemde güçlendirdikleri güvenlik işbirliğinin bir aşama daha ileri götürülmesi açısından önemli. Türkiye- Irak arasında son dönemde görülen yakınlaşmayı daha da ileri götürecek mutabakat zaptıyla bu süreç noktalanmış oldu. Başkan Erdoğan yönetiminde çok başarılı mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dikkat çeken açıklamalar yaptı: "Anlaşma tarihi önemdedir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz."

TALABANİ'NİN HAYALLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yaptığı ziyaret sırasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmış ve taraflar güvenliğin yanı sıra ekonomi, ticaret, su, enerji, elektrik, ulaştırma gibi diğer alanlarda da ortaklığı derinleştirme adımını atmışlardı. Taraflar bu alanlardaki gelişmeleri ve hazırlıkları kurdukları Ortak Daimi Komiteler aracılığıyla ilerletmek ve sonuca bağlamayı benimsemişlerdir. Türkiye, Irak vatandaşlarına dönük kısmi vize serbestisi uygulayacak. "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak." Irak'ta Bafel Talabani isimli, derin Amerika'ya uşaklık yapan biri var. Derin ABD'ye uşaklık ederken, Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin işgal edilen Deyr ez-Zor bölgesini birleştirme hayali kuruyordu. Türkiye'den anlayacağı dilden iyi bir tokat yedi. Hala Amerika'ya uşaklık etmeyi sürdürüyor. Irak Merkezi Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı askeri mutabakat zaptı, Bafel Talabani için çukura yuvarlanma haberi oldu. Bafel Talabani'nin Amerika ile Irak'ı bölme planına sert müdahale edilmiştir. Pençe/ Kilit kapandığı anda, kazdığı çukurlara gömülmüş olacak. PKK'ya bir terörist kırdırma hayaline son verdirilecek.

DERİN ABD AHTAPOTU

Türkiye ile Irak arasındaki askeri mutabakat zaptı, 21. yüzyılın büyük koridorlarından birisi olacak Kalkınma Yolu (Basra Körfezi...Ovaköy) güvenliği için de çok iyi bir imkanı sağlayacak. Başkan Erdoğan'ın Irak jeopolitik hamleleri, Amerika'nın uykularını kaçırdı. Nitekim, Türkiye ile Irak Ankara'da mutabakat metni imzalarken, Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanları acele olarak Irak yönetimini arayıp Amerikan askerlerinin Irak'ta kalmaları için talepte bulundu. Irak hükümeti de kalmaları için uygun bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ortadoğu'nun her yerinde üsleri yetmiyormuş gibi, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'de Amerikan gemileri cirit atıyor. Sadece iki uçak gemisi ve 30 savaş gemisi, atom denizaltıları toplam 30 bine yakın ABD askerinin pusuda beklediği anlaşılıyor. 90 bin ABD askerinin bölgeye çöktüğü değerlendiriliyor. ABD'nin Basra Körfezi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'e yığdığı savaş makineleri, İsrail'i korumak için fazla. Daha büyük bir harekat için geldiler. Gözlerini İran, Lübnan, Suriye'ye dikmiş durumdalar. İsrail, derin ABD'nin tetikçisi. Tezgahları başka. Bahane bulduklarında, Basra Körfezi'ni kapatacaklar, İran'ın milyarlarca dolarlık petrolünün Çin'e gitmesini engelleyecekler. Bahane ile Doğu Akdeniz'in petrol-doğalgaz rezervlerine el koyacaklar. İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi-Girit üzerinde kirli bir planı devreye sokmayı planlıyorlar. Bu işin adını tam koyalım. Derin ABD, genişletilmiş Ortadoğu planı için yakın coğrafyamıza çökmüş durumda. Derin ABD'nin silah baronları istiyor. Pentagon, savaşları teşvik ediyor. Yeni krizler çıkarmak için çökecek ülkeler listesi hazırlıyor. ABD ahtapotuna dikkat!