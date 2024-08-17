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Ülkemizin yangınlarla mücadelesine TSK'nın 13 helikopteri destek veriyor

Ülkemiz yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Yangını söndürmek için havadan ve karadan yapılan müdahalelere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 13 helikopterin de destek verildiği bildirildi.

İHA
Ülkemizin yangınlarla mücadelesine TSK’nın 13 helikopteri destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarına söndürme çalışmalarına 13 helikopter ile destek verdiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait; 6 adet helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 adet helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde, 2 adet helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde, 3 adet helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz" denildi.

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