PKK’lı kadın terörist devletin şefkatine sığındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ederken, Siirt'te şaşırtıcı bir olay yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayan dağdaki bir kadın terörist "Alo ben teröristim, beni kurtarın" diyerek yardım istedi. Güvenlik güçleri devletin şefkat elini uzatarak, kadın teröristi 25 dakikada dağdan aldı.

"ALIN BENİ BURADAN"

ACİL yardım çağrılarını alan ALO 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir süre önce ilginç bir telefon geldi. Siirt kırsalında mağaralarda dört kişilik bir PKK'lı grupla yaşayan kadın terörist, cep telefonuyla akşam saat 19:48'de ALO 112'yi arayarak, görevli personelden yardım istedi. Terörist grubu içinde saldırıya uğradığını dile getiren kadın terörist, kendisine "buyurun nasıl yardımcı olabilirim" diyen görevliye "Alo ben terörist, teslim olmak istiyorum. Alın beni buradan" dedi. Bir an şaşıran görevli, kadın teröristi Jandarma birimlerine bağladı. Jandarma personeli konumunu istediği kadın teröriste bir dizi sorular yöneltti.

TİM HAREKETE GEÇTİ

Terörist daha telefonunu kapatmadan güvenlik görevlilerinden oluşan tim harekete geçti. "Görevimiz Tehlike" filminde olduğu gibi en yakın İHA ve SİHA kadın teröristin bulunduğu yere yönlendirildi. Kadın teröristin verdiği bilgilerin doğru olduğu ve gerçekleştirilen nokta tespitle teyid edildi. Teröristin bu çağrısının kurgu olup olmadığını ve olası bir saldırı ihtimalini dikkate alan güvenlik timi, kadın teröristin bulunduğu konumdan ayrılmasını istedi. Verilen koordinat ve bilinen noktaya gelen kadın terörist, 19:48'de temas kurduğu güvenlik birimleri tarafından 25 dakika sonra helikopterle alındı. Götürüldüğü güvenlik merkezinde sorguya alınan kadın teröriste önce kendini iyi ve güvende hissetmesi sağlandı, su ve yemek ikram edildi. Sağlık kontrolünden de geçirilen kadın terörist, küçük yaşta kandırılarak örgüte katıldığını belirterek "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.