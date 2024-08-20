ABD aparatı PKK - SDG paramotorlarının arka planı

Önceki gün Türk Güvenlik Teşkilatı, ABD aparatı PKKYPG'nin belini kıran operasyona imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınırı aşarak gelen eylem hazırlığı içerisindekı 4 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Hudut Kartallarımızın sınır ihlalini tespit etmesi sonucu; teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde;

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

2 paramotor ele geçirildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;

2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN İKİ MALZEME BULUNUYOR

Suriye'den gönderilen PKK-YPG-SDG teröristlerinin üzerinden çıkan, 2 adet Glock tabanca, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeler dikkati çekiyor.

Glock, ürettiği tabanca ve bıçaklarla öne çıkan Avusturyalı bir silah üreticisidir. Şirket 1963 yılında Deutsch-Wagram'da Gaston Glock tarafından kuruldu.

Glock ve motosiklet aküsünün (çalacaklardı) ses getirecek bir öldürme olayında kullanılacağı değerlendiriliyor. Yarınları çok yakından ilgilendiren Derin Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, MİT ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG'nin paramotorla sınırı aşarak gelen PKK-YPG'li teröristlerin hem indikleri yer (Şırnak Düğün Dağı) ve zamanlaması üzerinde dikkatle duruluyor.

Kahraman Türk Ordusu, Türkiye içindeki ABD aparatları PKK'yı, Şırnak dağlarında, inlerinde eritti.

PKK'nın iç karargahı parçalandı.

Bu bölgede eşkıya kalmadı.

Irak'ta kilit vurulunca, Irak'tan da aparat PKK-YPG gelemedi, Suriye'den paramotorla Amerika'nın kirli planlarına hizmet için aparatları gönderdikleri ortaya çıktı.

Zamanlama da manidar.

1 Ağustos 2024'te, ABD'nin Suriye'de bulunmasından rahatsız olan Putin - Rusya Kuzey Suriye'de AYN-EL ARAP'ta (Kobani) bir üs inşa etti. 5 Ağustos 2024'te, ABD'nin aparatları PKK-YPG'ye uydu devletçik inşa etmek için işgal ettiği Deyri Zor bölgesine Suriye'deki Arap aşiretleri kuşatmış, petrol tesislerinin kontrolünü ele alıyorlardı. Çok iyi silahlanmış, Esad ordusu tarafından da desteklenen Arap aşiretlerinin PKK-YPG'yi koruyan ABD'nin üslerine de saldırdığı, ancak bunun ana akım medyada yer almadığı belirtiliyordu.

Evet. Derin ABD ve aparatları PKK - YPG, Suriye'de sıkıştırılmaya başlanmıştı.

13 Ağustos 2024'te, Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay MacGregor, manidar bir açıklama yaparak, "ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye saldırmak üzere PKK ve diğer örgütlerı silahlandırılarak Türkiye'ye saldırmaları yönünde teşvik edildiğini" açıklamıştı.

Suriye'de yeni gelişmeler olurken, "Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınırı aşarak gelen eylem hazırlığı içerisindeki 4 PKK-YPG'li terörist ele geçirildi.

Ne tesadüf, aynen CIA danışmanın söylediği gibi. Bu gelişmeleri birlikte okursak, Derin ABD aparatı PKK-YPG Suriye'de giderek sıkıştırılırken, belli paramotorlarla çare arıyorlar.

Hatırlayalım.

Geçen yıl PKK'lı 4 teröristin İskenderun'da terör eylemi yapmak amacıyla sınırdan "paramotor" kullanarak sızması, sınır güvenliği ve hava savunması açısından yeni bir boyut oluşturuyordu.

Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede de paramotor bulunmuştu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu. Türkiye gerekli hazırlıkları yaptı. Kahraman Türk Ordusu, Derin ABD'ye Kuzey Suriye'de TERÖRİSTAN KURDURMAMA yolunda emin adımlarla ilerlerken, ABD'nin aparatları PKK-YPG'yi paramotorla sınır aştırarak göndermeye yeniden başlaması üzerinde dikkatle durmakta yarar var.

Türk istihbaratı, ABD'nin Suriye'de nefesini takip ediyor.

Bir süreden beri, ABD'nin Suriye aparatları SDG'ye (PKK-YPG) gerek küçük İHA'dan bozma el yapımı bomba eklenmiş dronlar ve paramotor verdiği tesbit edilmişti.

İki yüzlü ABD'nin, alçak irtifadan paramotorlarla uçurdıkları aparatları ile Türkiye'yi rahatsız etmeyi planladıkları anlaşılıyor.

Paramotorlar 5 kilometre irtifaya çıkabilse bile genelde 200-300 metre irtifadan uçan bu cihazı radarla tespit etmek zor. Üstelik dağları, vadileri kullanabilir, yani radar örtüsünün altında uçabilir.

İki yüzlü Amerika Suriye'de PKK-YPG'yi kullanıyor ama Türkiye de istihbarat, gözlem, keşif ve veri kıymetlendirmesi ve müdahale sistemlerini geliştiriyor.

ASELSAN yapımı ASKARAD sistemini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise bu radarı, yapılış amacına uygun şekilde, düşman topçu ve havanlarının yerini tespit için kullanmakta.

İnsan tespiti, yani sınır güvenliği için ise ASELSAN ACAR kara gözetleme radarı kullanıyor.

ABD'NİN İKİ YÜZLÜ SİYASETİ

ABD, iki yüzlü bir siyaset izliyor.

Türkiye, bu iki yüzlü siyaseti YPG/SDG'nin PKK'dan ayrı bir örgütlenme olarak lanse edilmesinde de tecrübe etti. Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütü PKK/YPG'yi, Suriye sahasındaki partneri olarak korumaya devam ediyor. ABD medyası başta olmak üzere Batı medyası kendilerinin yarattığı bu hikayeye önce kendilerini ardından da halklarını inandırmaya çalışıyorlar. ABD öncülüğünde oluşturulan Uluslararası Koalisyon'da yer alan üye ülkeler PKK/YPG'yi desteklemeyi sürdürdü. Bu noktada İngiltere ve Fransa öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

SONUÇ Derin ABD'nin acelesi var. Centcom komutanı Kurilla, karanlık adam MCGork çuvalladı. Başkan Erdoğan ile Esad'ın olası buluşması, Putin'in yeni hamleleri uykularını kaçırdı.

Pentagon - CIA, SDG'ye Kuzey Suriye'de seçim yaptıracaklardı. Türkiye'nin tokadını yediler.

Türkiye, ikinci KİLİDİ SURİYE'YE vuracak.

Başkan Putın - Rusya'da Esad'la beraber ABD'ye Kuzey Suriye'de yeni bir cephe açtığı taktirde, PKK Deyri Zor'da dağıltılma aşamasına sokulacaktır.

NİHAYETİNDE, DERİN ABD'NİN SURİYE'DE TERÖRİSTAN HAYALİNE SON VERİLECEK. SURİYE'Yİ BÖLEMEYECEKLER.