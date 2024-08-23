Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan Berat Albayrak paylaşımı: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı

Bu ay itibarıyla, vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını devlet karşılıyor. Doğalgazda ise 1.000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken 700 lirasını devlet karşılıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 6 milyar metreküpü bedelsiz olarak verilirken, sadece bu desteğin miktarı 82 milyar liraya ulaştı. 2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme 280 milyarı aşarken, 2024 geneli için ise faturalara 584 milyar TL destek verilecek.

TARİHİ HAMLELERİN ÖNEMİ DAHA DA FAZLA ANLAŞILIYOR

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde çizdiği stratejik vizyon ile enerjide bağımsızlık fitili ateşlenirken, atılan hamlelerin önemi de gün geçtikte daha çok ortaya çıkıyor.CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Berat Albayrak'ın tarihi hamlelerine yer verdi. Aslı Baykal, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtığını kaydederek, "Vizyon sahibi insanlara sahip çıkmak hepimizin görevi" mesajını verdi.

Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

Ortalıkta ana muhalefet kalmadığına göre bari ülkemizin doğal gaz yolculuğuna bakalım

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE ÇOK BÜYÜK BİR YOL AÇTI"

Algı operasyonuna güzel bir örnek olarak incelenebilecek, iç-dış kaynaklı çok büyük saldırılara maruz kalan ve sonunda görevinden ayrılan Berat Albayrak Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı.

"BERAT ALBAYRAK DIŞA BAĞIMLIĞI KALDIRDI"

Berat Albayrak 2017'de sondaj gemisi alarak derin deniz sondajında dışa bağımlılığı kaldırdı ve ülkemizin kaynakları ile doğal gaz arama çalışmalarını başlattı. Doğal gaz rezervi bulundu dendiği zaman dalga geçildi, seçim çalışması dendi.

"VİZYON SAHİBİ İNSANLARA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Günümüzde doğal gaz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri ile günlük 6 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve doğal gazda dışa bağımlılık kalkıyor. Vizyon sahibi insanlar ancak ülkemizi ileri götürebilir, saldırılara uğradıkları zaman onlara sahip çıkmak sanıyorum hepimizin görevi