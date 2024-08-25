Erdoğan-Sisi görüşmesinin dip dalgaları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Büyük devlet, büyük düşünür.

Büyük oyun kurar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devlet aklı, 2016 yılından bugüne, derin Amerika ve Avrupa'nın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da kurguladığı oyunları tek tek bozarak yürüyor.

2016 yılına dikkat edelim.

Derin ABD'nin aparatları FETÖ, PKK mayın eserlerini tasfiye ettikçe oyun bozma imkânlarına kavuştu. Hedefe yürümek için sadece oyun bozmak yetmez. Oyun kurmak da çok önemlidir. Yani oyuna karşı oyun kuracaksın.

Kuracağın oyun planlarının çok olması gerekiyor çünkü rakip, düşman tek oyun planıyla karşımıza çıkmıyor.

FARKLI PLANLAR

Bugün Başkan Erdoğan ve Türk devlet aklı birçok oyun planı kuruyor. Değişen koşullara göre farklı planlarını başarıyla devreye sokabiliyor.

Derin ABD aparatı PKK ile Irak'ı üçe böldü, Suriye'yi de bölmeye kalktı. Türkiye, teröristin kurdurmaması için Irak'a ayrı, Suriye'ye ayrı oyun planı kurdu. Irak'ta, derin ABD aparatı PKK ile Bafel Talabani'nin işbirliğine pençe attı. Şimdi kilit vurdu. Kilit başarısının ardında Irak merkezi hükümeti ve Sudani yönetimi ile kurulan yakın ilişkinin büyük rolü oldu.

Başkan Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme programını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın mekik diplomasisi ile tamamlamak üzere. Başkan Erdoğan, Suriye'ye yönelik oyun planı ile derin ABD'nin aparatı PKK/YPG'ye uygun kantonlar kurdurmayacak.

Erdoğan ile Esad görüşmesi ve sonrasında Amerika, Suriye'yi bilemeyecek.

OYUNA KARŞI OYUN

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye- Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için 4 Eylül'de Ankara'da olacak.

Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerinde "büyük dostluğa" geçişin sembolü olması açısından önem taşıyor. Erdoğan ve Sisi, bu ziyarette ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacak anlaşmaları imzalayacak.

Hem iki ülkeyi hem de derin ABD'nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'ya yönelik jeopolitik hamlelerini gerçeğe dönüştürecek.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ, derin ABD'nin oyunlarına karşı oyun kurmak anlamında olacak. Jeopolitik dalgalar, Erdoğan-Sisi'nin yaratacağı olası dip dalgalarıyla:

Gazze'de, derin ABD ve tetikçisi siyonist Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik yok etme ve katliamlarını ortaklaşa durdurma, Libya'yı bölmeye çalışan Amerika'ya karşı Libya bütünlüğünü sağlama hamlesi, Doğu Akdeniz'de ABD, Avrupa ve Yunanistan'ın çöküşünü önleme, Sudan için ortak çalışma, Refah Kapısı'nın açılması, Gazze'ye yardım için ortak tavır ve çalışma, Ticaret hacmini 5 yılda 15 milyar dolara çıkarmak.

İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Sisi'nin Ankara ziyareti, Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire'ye yaptığı ve tarafların tarihi olarak nitelendirdikleri gezinin karşılığı olacak. Mısır Devlet Başkanı'nın içinde bakanların ve üst düzey yetkililerin bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi öngörülüyor. İlk kez toplanacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında ikili ekonomik, ticari ilişkilerin yanı sıra turizm, ulaştırma, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini geliştirecek bazı adımların atılması ve belgelerin imzalanması bekleniyor. Türkiye ve Mısır liderleri, 14 Şubat'ta yaptıkları görüşmede ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefini ortaya koymuşlardı. Ankara'da yapılacak toplantının en üst düzey hazırlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos ayı başında Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmeler sırasında yapılmıştı.

Taraflar, Türkiye-Mısır serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi, Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılması konusunda mutabakata varmışlardı.

2013'TEN 2024'E

Sisi'nin ziyareti, içeriği kadar temsil ettiği sembolizm açısından da büyük bir önem taşıyor. Gelecek sene 100. yılını kutlayacak olan Türkiye- Mısır diplomatik ilişkileri için hazırlıklar gözden geçirilecek.

Ankara-Kahire ekseni, "GELECEK İÇİN OYUN KURMAK" demek. Erdoğan'ın Kahire ziyareti sırasında, Türkiye ile Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin iki ülke cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında toplanacağına ilişkin mutabakat ilan edilmiş ve ortak bildiri liderler tarafından imzalanmıştı. Erdoğan ve Sisi ise ilk kez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde 20 Kasım 2022'de bir araya gelmişler ve süreci devam ettirme kararı almışlardı.

Türkiye-Mısır diyaloğunu daha da perçinleyen gelişme, siyonist Netanyahu'nun ABD tetikçisi olarak masum Filistinlilere gaddarca saldırması üzerine oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu dönemde birkaç kez ziyaret ettiği Kahire'de, Mısır yönetiminin insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve ateşkes sağlanması için gösterdiği çabadan takdirle bahsetti.

Türkiye, Mısır'ın ve diğer bölge ülkelerinin desteklediği Bingazi yönetimiyle son dönemde temaslarını sıklaştırdı ve Bingazi'de Türkiye Başkonsolosluğu açılacak. Bu gelişme, Türkiye ile Mısır'ın Libya konusunda ortak çalışmasına vesile olacak.