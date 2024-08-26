Mavi Vatan’a milli uçak gemisi geliyor

TÜRKİYE, hareket kabiliyetini ve caydırıcı gücünü milli uçak gemisiyle katlayacak. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dizayn Proje Ofisi, Başkan Erdoğan'ın direktifiyle harekete geçti. Mavi Vatan'da görev yapan TCG ANADOLU'dan daha büyük bir uçak gemisi tasarlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman personellerin katılımıyla 110 kişilik uçak gemisi yapımı çalışmalarına başladı.

TCG ANADOLU'DAN BÜYÜK

GEMİ üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı kapasitesi olacak. Milli uçak gemisi 258 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından tasarlandı. Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun yerlilik oranı yüzde 70'ti.