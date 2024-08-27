Milli savunmanın kalbi 2025’te tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak Ay Yıldız Karargahı savunmanın yeni kalesi olacak. 2025 yılına yetiştirilmesi planlanan karargah için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında iklim değişikliğine uyum protokolü imzalandı. Protokol kapsamında karargah yerleşkesindeki 20 hektarlık alana yılsonuna kadar 13 bin fidan dikilecek. Alanda inşa edilecek binaların son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra karargah çevreye de duyarlı olacak. Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak. Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" ifadesiyle tüm dünyaya duyurduğu karargâh, ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan büyük olacak.

ABD BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU

Ay Yıldız Projesi, ABD merkezli yayın organları başta olmak üzere uluslararası pek çok yayın kuruluşunda gündemin ilk sıralarında yer almıştı. ABD merkezli haber sitesi Business Insider haberinde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak" ifadelerine yer verildi.