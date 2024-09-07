Engin Polat’a tahliye kararı

KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat tahliye kararı sonrası sosyal medyada paylaşım yaparak 'Enerji' şarkısını söyledi. Polat, "Bu sürpriz bir karar oldu" dedi. Sıla Doğu da tahliye kararını 'Tahliye' diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı.

Dilan Polat, eşinin tahliyesi için Çorlu'ya gitti.

BERAATE İTİRAZ EDİLDİ

POLATLARIN emekli maaşlarına kısıtlama getirilen bazı sanıklar hakkındaki bu kararın kaldırılmasına hükmeden heyet, mal varlığı üzerine tedbir konulan tüm sanıklar hakkındaki kararın ise devamını kararlaştırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti fakat bu itiraz kısa süre sonra reddedildi.