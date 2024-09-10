Narin cinayetinde düğüm çözülüyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Pazar sabah saatlerinde Tavşantepe mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu. Cansız bedeninin bulunmasıyla Türkiye'yi yasa boğan Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, gizli tanık detayı dikkati çekti.

Gizli tanık, aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın, kendisini aradığını, kendi evinde bulunan bir su arızası nedeniyle sözleşme yaptıklarını ve belirli bir noktada buluşacaklarını ifade etti.

Gizli tanık ve Narin'in amcası bir araya geldiğinde araç köyün belli bir noktasında durdu. Amca, gizli tanığa, Narin'in ölü olduğunu, cesedi saklaması için yardım istedi.

200 BİN TL TEKLİF ETTİ

Gizli tanık, muhtarın, cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini iddia etti. Gizli tanık, Narin'in cesedini bir süre köy çevresinde dolaştırdığını söyledi. İlk etapta, ilk 72 saatlik süre içinde, dere kenarında Narin'e ait bir iz aranmıştı. Arama kurtarma ekipleri özellikle dere kenarında arama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. Bu noktada Narin'e ait iz çıkmadıktan sonra gizli tanık Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf etti. Cesedin bulunmaması için 10-15 kiloluk taş parçaları ve dal parçalarını çuvalın üzerine koydu. Narin'in cesedini dere yatağına sakladıktan sonra eve geçtiğini belirtiyor bir süre evde bekledikten sonra dikkat çekmemek için arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

HESABI SORULACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, en ağır cezayı alacak" açıklamasını yaptı. Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran'ın, yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldüğü belirtilirken Bakan Tunç "Elde edilen bulgular sonrasında 1 kişi daha tespit edildi ve ifadesi alınıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin Güran'a ilişkin "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir" dedi.

'MUSALLADA YATAN VİCDANIMIZDIR'

NARİN Güran için Batı Karakoç Mahalle Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında hüzün ve öfke hakimken, imamın sözleri yürekleri dağladı. "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Narin'imiz cennettedir. Masum yavrumuzdur. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır" diye konuştu.