Alper Gezeravcı’ya yeni görev

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Millî Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.