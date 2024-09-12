Türk Dünyası Ortak Alfabesi hayırlı olsun

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Teşkilatı, tarihi bir karar alarak, "Türk dünyasının ortak alfabesini" kabul etti.

Hayırlı ve uğurlu olsun.

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz. Tarihte çok günler vardır ama bazı günler, tarihin akışını değiştirmiştir.

Dünyaya yeni eksen koyan günlerdir. Bu tarihi günü de unutmayınız: 11 Eylül 2024.

Türk Devletleri Teşkilatı, canımız ciğerimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağladı.

Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarihi bir toplantı yaptı ve tarihi bir karar aldı.

7 DEVLET TEK MİLLET

Tarihi bir önem taşıyan kararla, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir.

Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, Türk devletlerinin dil mirasını da koruyacak. 2024 yılından itibaren, Türk Devletler Birliği, Ortak Türk Alfabesi'nin uygulanmasını etkin şekilde destekleyecek çalışmalara imza atacak. Türk Birleşik Devletleri'nin ayak sesleri giderek artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "7 devlet, tek millet" hedefiyle yola çıkmıştı.

Dağıtılmış Türk devletlerini bir araya getirmek için büyük mücadele verdi. 2010'larda, "Azerbaycan'a olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir 500 milyonluk çok büyük bir aileyiz" diyerek, kararlı yürüyüşünü sürdürdü.

NİHAYET BÜYÜK GÜN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kararların alındığı zirvede, Türk dünyası Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan cumhurbaşkanları ve Macaristan başbakanını demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yassıada'da bir araya getirdi.

Başkan ve başbakanlar, "Türk Devletleri Teşkilatı" ismine ve "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"na karar verdiler.

Nasıl ki köklerimiz ortaksa, geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olduğu dünyaya ilan edilmiş oldu.Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarihe not düşen açıklamalar yapmıştı bu zirvede: "Türk Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır.

Türk Devletleri Teşkilatı, sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde büyük bir gönül birlikteliğidir. Aynı manevi hazineden beslenen, ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur. Küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk Dünyası hedefliyoruz."

2040 PROJESİ DETAYLARI

Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni inşa ediliyor.

Bir kutup başı Amerika-Batı, diğer kutup Çin-Rusya-Doğu.

Dünya çok kutupluluğa giderken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı şekilde sürdürdüğü Birleşik Türk Devletleri, yeni bir güneş gibi doğdu. 7 Türk devleti, Türk Birliği kapsamında aynı çatı altında ortak bayrakla temsil edilmesi de yeni bir güneş doğuşu manasındadır. Yeni dünya düzeninin 2040'larda oturacağı öngörüldüğünden, Türk Dünyası 2040 Projesi, Türk ekseni kuruluşudur.

Bugün Avrupa ile Doğu arasındaki ana kara-deniz güzergahı olan İpek Yolu yeniden önem kazandı. Türk devletleri, Avrupa ile Doğu arasında merkezi kara-deniz güzergahı konumunda yer alıyor. Batı-Avrupa/Çin-Doğu arasında güzergah olmak, tarihte İpek Yolu'nun Türklere sağladığı ekonomik katkı ve avantajın yeniden gündeme gelmesini sağladı.

ZENGEZUR KORİDORU

Başkanlar Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev (Azerbaycan ve Türk Ordusu), 44 günde Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardı.

Bu da tarihi bir gündür. Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, yüz yıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından kurgulanan ve Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen Zengezur ve Laçin koridorları açıldı. Bu koridorların açılması, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti - Azerbaycan- Orta Asya'ya doğrudan ulaşılmasının önünü açan jeopolitik hamlelerdir. 11 Eylül 2024 günü kabul edilen Türk Devletleri (7 Devlet, 1 Millet) Ortak Alfabesi ve Zengezur'un açılması, Birleşik Türk Devletleri'nin yeni eksen oluşunu hızlandıracaktır. Çin'in 21. yüzyıl grand projesi, Bir Kuşak Bir Yol (Yeni İpek Yolu) projesinin hedefinde 2040'lı yılların yeni dünya düzeni var. 2040'larda Çin'in, Amerika'yı geçerek dünyanın bir numaralı ekonomik gücü olacağı konuşulurken, Demir ve Deniz İpek Yolları'nın kalpgahında Birleşik Türk Devletleri bulunmaktadır.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak yeni koridorlar gerçeğinden hareketle, Avrasya'da Birleşik Türk Devletleri yeni bir güç olarak masalarda yerini almıştır.

SONUÇ

Türk Dünyası'nın yeni bir güneş gibi doğuşunda iki tarih hiç unutulmayacaktır: 12 Kasım 2021'de, Yassıada'da alınan o tarihi Türk Dünyası 2040 Projesi kabul edildi. 11 Eylül 2024 günü de Bakü'de yine bir tarihi karara imza atılarak, Türk Dünyası Ortak Alfabesi üzerinde anlaşma sağlandı. Evet, Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü, bugün ismi Türk Devletleri Teşkilatı olan, yarınlarda 7 Devlet 1 Millet (Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olarak Birleşik Türk Devletleri, yeni dünya düzeni inşasına yeni eksen koyuyor. Dünyanın beşten büyük olduğu günlere adım adım gidiliyor...