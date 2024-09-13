Ayşenur’a son veda

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Eylül tarihinde barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Keskin nişancı tarafından Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin yakınları cenaze töreni için Didim'e geldi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığını duyurmuştu. Filistin'de yapılan cenaze işlemlerinin ardından Ayşenur'un naaşı Türkiye'ye getirildi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki mezarı ailesi tarafından 2 gün önce hazırlatıldı.

Aile, kızlarının cenazesinin, dedesinin yaşadığı de yaşadığı Didim'de toprağa verilmesini istedi ve mezarını 2 gün önceden hazırlattı. Eygi'yi son yolculuğuna uğurlamak için ABD'den eşi Hamid Mazhar Ali, babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden Eygi, kız kardeşi Özden Eygi ve çok sayıda aktivist arkadaşı Didim'e geldi.

Şahin Birden

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Evinde taziyeleri kabul eden Ayşenur'un dedesi Şahin Birden, "Çok üzgünüz. Kızım Rabia Birden Eygi de çok üzgün. Evladının acısını yaşıyor. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte destek veren ve bizi yalnız bırakmayanlara da minnettarım" dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakan Tunç, "Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi'nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın insanlığa karşı suç ve kasten öldürme suçlamalarıyla yürütüldüğü öğrenildi.

ABD BASINI, İSRAİL'İN YALANLARINI ÇÜRÜTTÜ

AMERİKAN basınında yer alan analiz, Tel Aviv'in yalanlarını gözler önüne serdi. Washington Post, İsrail'in Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin şiddetli bir arbede esnasında yanlışlıkla vurulduğu iddiasını manşete taşıdığı analizle çürüttü. İşgalci İsrail ordusu, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin "şiddetli bir arbede" esnasında " yanlışlıkla" vurulduğunu öne sürmüştü.

Haberde, Eygi'nin, Beyta'daki gösterilerin alevlendiği saatten yarım saat sonra, olaylar durgunlaştığı ve protestocuların İsrail güçlerinden 200 metre uzaktaki ana yola inmesinden yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu ortaya çıkardı.