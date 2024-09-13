Başkan Erdoğan: Irkçılık adı altında Türk düşmanlığı var

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim- Öğretim Binaları açılış töreni düzenlendi. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu özel törende sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün ayrı bir heyecan içerisindeyim. Yapım sürecinin her aşamasını bizzat takip ettiğim Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açıyoruz. Marmara Üniversitesi'nin benim hayatımda çok müstesna bir yeri var. 43 yıl önce buradan mezun oldum.

Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak mezun olduğum üniversitenin her meselesi ile yakından ilgilendim. Bugün bu açılışla bu çabaları taçlandırmış oluyoruz. Marmara Üniversitesinin öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyuyorum.

Burada kurulan dostluklar ve arkadaşlıkların yeri hep farklı oldu.

Burası daha önce 12 Eylül'ün başındaki zatın ismini taşıyan bir kışlaydı. Burayı parmakla gösterilecek bir eğitm öğretim yuvası yapmak için Marmara Üniversitesi'ne tahsis ettik.

Bugün hem birinci hem de ikinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz.

Külliyemizin inşasında emeği olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Uluslararası sıralamalarda ilk 10 üniversitesinde yer alan, Marmara Üniversitemizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar üniversitelerimizin yurt dışına açılmasını değerli buluyorum.

Türkiye'de 340 bin misafir öğrenci var. Misafir üniversite öğrencilerin Türkiye'ye katkısı 3 milyar dolar. Bu tablo eleştirilecek değil, övülecek bir durumdur.

Yatırımcılara karşı tam anlamıyla bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımızdaki aday faşizan bir dil kullandı. 2 hafta boyunca köpürtülen nefret siyasetini sessizce seyrettiler.

Ülke ve millet olarak insanların teninin rengine göre ayırt etmeyiz.