Şehit Ezgi’yi uğurladık

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, baba ocağı olan Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin naaşı Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanırken, hastane önünde dualar edildi. Kızlarını tabutta gören Eygi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

SLOGANLAR ATILDI

Baba ocağında dualar ve alınan helalliğin ardından cenaze tören için Didim Merkez Camii'ne götürüldü. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Bazı vatandaşların Filistin bayrağı taşıdığı cenaze töreninde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Polis merasim mangası tarafından cenaze aracından alınan naaş, musalla taşına konuldu. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık alemine başsağlığı dilediğini söyledi. Eygi'yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasiler ve binlerce insan katıldı.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Burada konuşma yapan Numan Kurtulmuş, "Bugün büyük bir öfke ve hüznün içindeyiz. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır" dedi. Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi. Öte yandan, Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi. Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.