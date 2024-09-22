Milli parklar ile tabiat parklarına rekor ziyaretçi

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarına ocak-ağustos döneminde 38 milyon 994 bin kişi ziyarette bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemlerle bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların "milli park" ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl İstanbul'da Sarıyer, Eyüp ve Kağıthane ilçeleri sınırları içindeki 362 hektarlık alan "Kağıthane Hasdal Tabiat Parkı" olarak belirlendi. Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı da statüsü değiştirilerek, "Akdağ Milli Parkı" haline getirildi.