PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan kaçamadan yakayı ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan'ın İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen PKK/ KCK'lı Çiğdem Aslan'ın (51) terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren Avustralya Demokratik Kürt Toplum Federasyonunun (FDKSA) sözde eş başkanı olduğu öğrenildi. Lenna Aslan ismiyle Avustralya pasaportu kullandığı belirlenen Aslan'ın, Türkiye seyahatlerinde ise sahte ismini kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, operasyon ile kıskıvrak yakalandı ve cezaevine gönderildi.