“Netanyahu’nun BM’de olması utanç vesilesi”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, resmi temaslarının ardından programını izleyen gazetecilere kapsamlı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, BM'de reform ihtiyacından Gazze'ye, Lübnan'dan Ukrayna'ya, Türk-Amerikan ilişkilerine, teğmenler krizi, ve ekonomik programın seyrine ilişkin mesajlar verdi.

"BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZ"

Askeri öğrencilerin mezuniyet kutlamasındaki 'kılıç çatma' hadisesine değinen Erdoğan, "Kılıç meselesi, birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi gerek Kara Kuvvetleri gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız" dedi.

"ABD'DEN ALACAĞIMIZ VAR"

ABD ile F-35 programına yeniden dönüş ihtimalini değerlendiren Erdoğan, "Amerika'da F-35 konusunu yalnız Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti. Cumhuriyetçiler de Demokratlar da bize hayal kırıklığı yaşattı. Kasım seçiminin neticesi ne getirecek ne götürecek? Bunu da görmemiz lazım. Buna göre Türk-Amerikan ilişkilerini tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı ona göre atacağız. 1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Bu alacağımızı tahsil etme noktasında da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi. BRICS üyeliğine değinen Erdoğan, "BRICS ve ASEAN'da yer almamız, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini de değiştirecek. Çok daha farklı bir yapının inşasına vesile olacak. Bulunduğumuz coğrafya ve binlerce yıllık geçmişimiz bizi böylesine çeşitli bir ortaklık mimarisi oluşturmak için teşvik ediyor. Biz bir NATO ülkesiyiz diye Türk dünyası ve İslam dünyası ile bağlantımızı kopartamayız. BRICS ve ASEAN bizim için özellikle ekonomik işbirliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. Bu yapıların içinde yer almak NATO'dan vazgeçmek anlamına da gelmiyor" diye konuştu.

Filistin'de 41 bin insan öldürülmüşken ve İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanırken Netanyahu BM'ye gelmesi hakkında sert konuşan Başkan Erdoğan, "Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun BM çatısı altında yer alabilmesi gerçekten utanç vesilesidir. BM Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum BM tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur. Bizim, BM Genel Kurulu konuşmamızın akabinde İsrail delegasyonunun tavırlarına dikkat ettiyseniz, çok garip bir tavır içindeydiler. Çünkü kendilerini savunacak halleri yok. Duruşları zaten bunu gösteriyor. Bu nedenle biz herkesi tarihin doğru tarafında durmaya çağırıyoruz. Mazlumla zalimi, katille maktulü ayıramayan ve her birine hak ettiği muameleyi yapamayan bir düzen, çürümeye yüz tutmuş demektir" şeklinde konuştu.

LÜBNAN'A EL UZATILACAK

Lübnan'da çok acımasız bir tablonun ortaya çıktığını belirten Erdoğan, "İsrail, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyor. Lübnan'a yönelik saldırılar bunun en son örneği oldu. Lübnan'ın yeniden kendine gelmesi için onlara imkanlar sağlayacağız" dedi. Ukrayna ile Rusya arasında barışı sağlayabilmek için Türkiye olarak mesai harcadıklarını söyleyen Erdoğan, "Elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Hem Ukrayna hem de Rus tarafıyla görüşebiliyor olmamızı barışa giden yolda bir avantaj olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin ekonomisinde zor dönemlerin geride kalmaya başladığını dile getiren Erdoğan, "Uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Şu an odaklandığımız konu, milletimizi zorlayan enflasyon meselesi. Enflasyonu dizginlemeye başladık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi hissetmeye başladı ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde bunu görecekler" ifadelerini kullandı.