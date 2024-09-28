Sıfır atık hareketi 7 yaşında: Emine Erdoğan: İnsanlığa umut eken bir nefes olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7 yıldır insanlığa umut eken bir nefes olduğunu belirterek, "Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum" dedi. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "Doğayı emanet bilen milletimizin gayretleri, Bakanlığımız ve Kurumlarımızın özverisiyle Türkiye, bu küresel uyanışın öncüsü haline geldi. Sıfır Atık hareketinin 7'nci yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR AŞAMAYA TAŞIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimiz ile daha yaşanabilir bir dünya için geleceğe uzanan bir köprü kurduk. Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız."