KONUK YAZAR SELAHATTİN GEZER YAZDI

BM'nin damından kan ve irin damlıyor.

BM'nin damından alçak ve şerefsiz İsrail'in sel gibi akıttığı mazlum Filistinlilerin pelteleşmiş kanı, gözlerinde kalan muratları, paramparça olmuş hayatları, ümitleri olmayan gelecekleri damlıyor.

Müslümanlara zulüm için ve demokrasileri, hürriyetleri katletme organizasyonu için kurulan BM'nin damından irin gibi Amerika zaliminin ihanetleri, oyunları damlıyor. BM'nin damından kimyasal yalanıyla katledilen milyonlar Iraklının, türlü yalanlarla acımasızca öldürülen Afganlının, Suriyelinin, Filistinlinin, sessiz sedasız yok edilen Doğu Türkistanlının kanı damlıyor. BM'nin damından iğrenç bir plan için yerle bir edilen ikiz kulelerin içindeki binler mazlum Amerikan vatandaşının kanı damlıyor.

BM'nin damından hipnoz olmuş üye ülkelerin üzerine Filistinli ve dünyayı tanımamış, çikolata tatmamış, kana kana gülememiş; su içememiş çocukların kolları, ayakları, başları, uzuvları damlıyor; katledilen anaların yürekleri ve tecavüze uğrayan namusları damlıyor.

TÜRK MİLLETİ ASİLDİR

BM'nin temelleri yalan ve sapık Siyonizm, çatısı ise alınan ahlar, dökülen gözyaşları ve mazlumların çığlıklarıdır.

Kurulduğundan beri damı akıtıyor, içi ise çok dehşetli kokuyor.

BM'nin damından irin olan hadsiz Arz-ı Mev'ud, yalanlar, cinayetler, soykırımlar, gariban ülkelerden çalınanlar ve aile yapısını bozan LGBT'ye yumulan gözler irin gibi damlıyor.

Sahne önünde ateşkes için uğraşıp, sahne arkasında terörist İsrail'e zulmü devam ettirmesi için bütün imkânlarını seferber edenler, Filistin'de on binlerce masumun ölümüne sebep olmuşlardır. Başta Amerika olmak üzere zulme rıza gösterenler, adaletin tecelli etmesine engel olanlar BM'nin damından kan ve irin akmasına sebep olmuşlardır.

O kan damlayan BM'nin damı altında, yürekli ve gür bir ses olan Erdoğan, adaleti kendine şemsiye ederek, merhamet ve itiraz dolu sesiyle, başta BM'nin duvarlarında ve canlı yayınlarda dile getirdiği hakikatler dünya insanlarının kulaklarında çınlamıştır.

İçimizdeki İsrail hayranı bazı üfürükten solcular ise boş koltuklara konuşuldu yalanıyla kendilerini avutmuş, söylenen hakikatlere kulak ve kalp tıkamışlardır.

Şuurlu Türk milleti istisnaları hariç, partizan değildir; haktan, hakikatten yanadır; asildir, onurludur.

Bizler Hz. Kur'an ve Hz. Peygamberden başka kimseye göbekten bağlı değiliz; BM 79. Genel Kurulu'nda hitap eden Başkan Erdoğan'ın aynı konuşmasını ve samimiyetini başka bir partiden, başka bir liderden görmüş olsaydık, aynı gururu, aynı galeyana gelen duyguları yaşar ve 'Var ol!' derdik.

Yakınlarını kaybeden altı yaşındaki kız çocuğu Hind Recep'in trajik ölümünü kan ve irin damlayan BM damı altında haykıran Erdoğan bir kez daha İslam Âleminin onurunu ayaklar altından almaya çalışmıştır. BM'de haklı çığlık ve haysiyetli bir duruş sergileyen tek lider Erdoğan'dır. Evet, sessiz kalan ve İsrail'e güç gösteremeyen BM'nin damından kan ve irin damlıyor, liderler ise üzerlerine damlayanı görmezden geliyorlar.

Çürük, kokuşmuş BM'nin damından Filistinli çocukların, minicik kız Hind Recep'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanı damlıyor. Katil ve soykırımcı İsrail'in kalbindeki, ruhundaki, inancındaki irin damlıyor. Amerika'nın başkanı terörist İsrail'in irinleşmiş insani değerleri damlıyor. Ey insani ve ahlaki değerleri tefessüh etmiş başta Amerika olmak üzere tüm Batı dünyası: Alın medeniyet dediğiniz hayâsız ve vahşi medeniyetiniz başınızı yesin! Kendi kara deliklerini görmeyen ve kara delikleri, galaksileri inceleyen uydularınız, uzay araçlarınız, dev teleskoplarınız başınızı yesin! Atomu parçalayan, hücreleri inceleyen, güneşin hararetini ölçen ilminiz başınızı yesin!

TERÖRİST GETİRDİNİZ

Kâinatın nasıl oluştuğunu incelemek için kurduğunuz CERN nükleer araştırmalarınız başınızı yesin! İlimde ilerlediniz, insanlıkta gerilediğiniz tüm çalışmalarınızı alın başınıza çalın! İnsanlığa tek bir faydanız yok!

Tek bir yeryüzü sakinini güldüremediniz ama sinemanızla, sanat ve edebiyatınızla ve de tüm iletişim kanallarınızla kendinizi medeni, insancıl ve merhamet sahibi göstererek, her türlü vahşeti sergilediniz.

Hürriyet dediniz, demokrasi dediniz ve bu değerleri yok etmek için her türlü alçaklığı, ihaneti hiç sıkılmadan, utanmadan sergilediniz ve sadece Müslümanları katil, yamyam, diktatör, terörist gösterdiniz. İşte bu ikiyüzlülüğünüzün neticesi olarak, uygulamalarınızın ambalajından farklı olması sonucunda BM'nin damı kan ve irin akıyor.

Sizin bu alçaklığınızı yakinen bilen Erdoğan da; dünya beşten büyüktür diyor ve artan tempo ile başkanınız ve zincirlerinizi elinde tutan İsrail'e katil diyor, zulmüne alçaklık diyor, BM'de kös kös oturan ülkelerin liderlerine, temsilcilerine ne zamana kadar susacaksınız diyor. Damı kan ve irin akan BM'de avaz avaz gerçekleri haykıran, hakiki manada zulme itiraz eden tek çığlık oluyor...

SON SÖZ: Keşke birileri Amerika'ya ve Avrupa'ya, şerefsiz İsrail'e demokrasi götürebilseler. Keşke boğazlarına kadar demokrasiye ve insan haklarına batsalar..