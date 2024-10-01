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Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor." dedi.

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Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında Gazze mesajı: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ortak Basın Toplantısı'nda (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık %6'lık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi de ele aldık.

Daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentilerimizi de aktarıyoruz. Geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik bir adım olarak addediyoruz.

İkili ilişkilerimizin sağlanm temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğini temenni ediyorum. Finlandiya ile bağlarımıza NATO müttefikliği de eklendi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırım ve Türkiye AB ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı. Gazze'de kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizde yer aldı. Hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı tavrımız tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir.

Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin devletinin tanınması daha büyük bir anlam ifade ediyor.

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